Sassuolo Primavera: 1-1 con i rimpianti ad Empoli. A segno Manara

Il Sassuolo Primavera torna a fare punti dopo le due sconfitte di misura contro Atalanta e Cagliari: oggi pomeriggio, a Monteboro, i neroverdi impattano per 1-1 con l’Empoli in una gara che ha visto gli azzurri avere più occasioni, ma che ha anche registrato un rigore sbagliato al 90′ da parte del neoentrato Giacomo Manzari.

La prima occasione di giornata è una traversa colpita da Belardinelli al sesto minuto di gioco, ma è il Sassuolo a passare in vantaggio: segna Nico Manara in mischia su calcio d’angolo. Secondo gol stagionale per l’ex Cesena dopo il timbro del 2-0 in trasferta contro la Lazio. I toscani di casa cercano il pari prima dell’intervallo soprattutto con le iniziative dell’albanese Asllani, che impegna più di una volta Russo. L’1-0 porta le due squadre alla pausa, ma il vantaggio neroverde dura pochissimo: nel secondo minuto della ripresa, Kevin Cannavò gira in porta una rimessa laterale di Adamoli segnando l’1-1. L’ultimo terzo di gara è appannaggio del Sassuolo, che va vicino al nuovo vantaggio con Piccinini e con il neoentrato Oddei, mentre l’Empoli si affida all’ex Juve Lipari. All’89’, l’arbitro concede un calcio di rigore al Sassuolo scatenando le proteste empolesi (espulso l’allenatore Buscé nella circostanza): dal dischetto va Manzari, ma Pratelli arriva sul pallone deviandolo in corner. E’ l’ultima azione saliente del pomeriggio: l’Empoli mantiene il Sassuolo a tre lunghezze di distanza (27 a 24). I neroverdi guadagnano un punto sul Torino e sul Bologna, ma resta il rammarico per i tre punti sfumati nel finale.

EMPOLI-SASSUOLO 1-1

RETI: 19′ Manara (S), 47′ Cannavò (E)

EMPOLI: Pratelli; Donati, Viti, Fradella, Adamoli; Asllani, Belardinelli (15’st Simic), Sidibe; Merola, Lombardi (24’st Lipari), Cannavò.

A disposizione: Hvalic, Riccioni, Arapi, Chinnici, Pezzola, Zelenkovs, Ekong, Sakho, Bertolini, Martini.

Allenatore: Antonio Buscé.

SASSUOLO: Russo; Shiba, Midolo, Piccinini; Saccani, Ahmetaj (39’st Bartoli), Ghion, Artioli, D’Alessio (39’st Martini); Mattioli (28’st Oddei), Manara (28’st Manzari).

A disposizione: Vitale, Arabat, Pilati, Manarelli, Abubakar, Mehmetaj, Mercati, Gomez.

Allenatore: Francesco Turrini.

Arbitro: Sig. Catanoso di Reggio Calabria.

Assistenti: Sig. Torresan di Bassano del Grappa e Sig. Ceolin di Treviso.