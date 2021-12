Focus on Sassuolo-Lazio: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta

Domenica 12 dicembre 2021 si giocherà Sassuolo-Lazio, sfida valida per la giornata numero 17 della serie A 2021-2022: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta.

Sassuolo-Lazio: stato di forma e quote scommesse

Il Sassuolo viene da una striscia di quattro risultati utili consecutivi, tra cui l’ultimo è stato il pareggio in rimonta durante Spezia-Sassuolo 2-2, preceduto dal pareggio casalingo contro il Napoli e dalla vittoria di San Siro contro il Milan.

La Lazio, invece, ha vinto l’ultima partita per 3-1 in casa della Sampdoria, preceduta dal 4-4 contro l’Udinese e dalle pesanti sconfitte contro Napoli e Juventus. Stasera, inoltre, la formazione di Sarri sarà impegnata in Europa League contro il Galatasaray, ultima partita del gruppo B, che potrebbe ancora vedere la formazione capitolina (già sicura della qualificazione) piazzarsi al primo posto del girone.

In serie A, i biancocelesti sono settimi a quota 25 punti insieme ai concittadini della Roma, mentre il Sassuolo è a quota 20, al dodicesimo posto.

Visti dunque precedenti e stato di forma, per questa Sassuolo-Lazio i bookmakers non danno una netta preferenza. Leggermente favoriti i biancocelesti, con quote scommesse che vanno da 2.35 a 2.55. I neroverdi sono invece tra 2.70 e 2.85, mentre il pareggio è pagato 3.45/3.65.

Leggi anche > SOZZA È L’ARBITRO DELLA PARTITA: ECCO LA SQUADRA ARBITRALE E I SUOI NUMERI

Squalificati, infortunati e diffidati della sfida del Mapei Stadium

La Lazio dovrà fare a meno dello squalificato Milinkovic-Savic, mentre il Sassuolo non ha giocatori che salteranno la gara per motivi disciplinari. L’unico diffidato è il biancoceleste Cataldi.

Tra gli infortunati c’è Adekanye per la Lazio, mentre per il Sassuolo mancheranno Djuricic, Goldaniga, Obiang e Romagna.

Leggi anche > LE PROBABILI FORMAZIONI: RASPADORI PARTE DALL’INIZIO?

I precedenti di Sassuolo-Lazio

In Serie A, Sassuolo e Lazio si sono incontrate in un totale di 16 precedenti, tra i quali si contano 4 vittorie del Sassuolo, 9 vittorie della Lazio e 3 pareggi. Bomber dell’incontro è Mimmo Berardi, che contro i biancocelesti ha segnato ben 8 volte (una in più di Ciro Immobile, a quota 7). Negli ultimi 6 incontri contro la Lazio, il Sassuolo ha sempre messo a segno almeno una rete, anche in caso di sconfitta.

Al Mapei Stadium, in 8 precedenti si contano 2 vittorie del Sassuolo, 2 pareggi e 4 vittorie della Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Canale Sassuolo (@canalesassuolo)

Gli highlights dell’ultima Sassuolo-Lazio

Sassuolo-Lazio è stata l’ultima gara della serie A 2020-21 e di conseguenza l’ultima panchina neroverde di Roberto De Zerbi. Disputatasi il 23 maggio 2021 al Mapei Stadium, la formazione allora allenata dal tecnico bresciano si impose su quella allora guidata da Simone Inzaghi per 2-0, grazie alle reti di Kyriakopoulos e una su rigore trasformato da Mimmo Berardi.

Ecco gli highlights di quella partita:

I precedenti di Sarri e Dionisi

Ufficialmente, Maurizio Sarri e Alessio Dionisi non si sono mai incontrati. Tuttavia, in questo pre-campionato si è disputata un’amichevole tra Lazio e Sassuolo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, nella quale i due tecnici si sono trovati l’uno di fronte all’altro per la prima volta. La sfida amichevole è terminata 1-1, grazie al pareggio di Traorè dopo il vantaggio biancoceleste di Akpa Akpro.

A parte quell’amichevole, Dionisi non ha mai incontrato la Lazio. Sarri, invece, ha sfidato il Sassuolo ben 13 volte dalle panchine di Hellas Verona, Empoli, Napoli e Juventus. Il suo bilancio è di 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Il Comandante, nei suoi ultimi 3 scontri contro il Sassuolo ha sempre pareggiato. I neroverdi non vincono contro una sua squadra dal 23 agosto 2015 (Sassuolo-Napoli 2-1, con rete di Hamsik e poi rimonta sassolese di Floro Flores e Sansone).