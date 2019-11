Sassuolo-Lazio: dove vedere la partita in TV e info prevendita biglietti

Archiviata la pausa Nazionali, il Sassuolo tornerà in campo domenica 24 novembre alle 15 contro la Lazio. La prevendita per il match del Mapei Stadium, valevole per la 13esima giornata di Serie A, è già attiva da qualche giorno nel circuito Vivaticket, sia fisico che online: per i prezzi di tutti i settori, visitare il sito del Sassuolo. Per quanto concerne i diritti televisivi, il match verrà trasmesso in esclusiva su Sky.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM!