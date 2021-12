DIRETTA Sassuolo-Lazio, la cronaca, le formazioni ufficiali e il tabellino: segui la partita con noi LIVE dalle ore 18.00

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Lazio, gara valida per la 17^ giornata di Serie A in programma oggi, domenica 12 dicembre, alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo sarà in tribuna stampa e vi racconterà tutte le emozioni del match contro la Lazio su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Lazio

2-2

La diretta live di Sassuolo-Lazio comincerà alle ore 18.00.

Tabellino Sassuolo-Lazio

Probabili formazioni Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Muldur, Goldaniga, Kyriakopoulos, Ayhan, Peluso, Magnanelli, Harroui, Traorè, Defrel, Boga.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Chiriches-Ayhan 55%-45%, Rogerio-Kyriakopoulos 55%-45%, Matheus Henrique-Boga 60%-40%, Scamacca-Defrel 60%-40%.

Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic; Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Cataldi, Akpa Akpro; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Strakosha, Vavro, Radu, Lazzari, Patric, L. Romero, Lucas Leiva, Escalante, Muriqi, Raul Moro, Felipe Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Ballottaggi: Marusic-Lazzari 55%-45%, Hysaj-Radu 60%-40%.

Indisponibili: Luis Alberto.

Squalificati: Milinkovic-Savic.

Diffidati: nessuno.

L’arbitro e la squadra arbitrale

Sarà il Sig. Simone Sozza, della sezione AIA di Seregno, l’arbitro di Sassuolo-Lazio, gara in programma domenica 12 dicembre alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per la 17esima giornata di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Mauro Vivenzi di Brescia e il Sig. Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Il IV uomo sarà il Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR ci sarà il Sig. Massimiliano Irrati di Pistoia, coadiuvato dal Sig. Ciro Carbone di Napoli.

I precedenti tra Sassuolo e Lazio

In Serie A, Sassuolo e Lazio si sono incontrate in un totale di 16 precedenti, tra i quali si contano 4 vittorie del Sassuolo, 9 vittorie della Lazio e 3 pareggi. Bomber dell’incontro è Mimmo Berardi, che contro i biancocelesti ha segnato ben 8 volte (una in più di Ciro Immobile, a quota 7). Negli ultimi 6 incontri contro la Lazio, il Sassuolo ha sempre messo a segno almeno una rete, anche in caso di sconfitta.

Al Mapei Stadium, in 8 precedenti si contano 2 vittorie del Sassuolo, 2 pareggi e 4 vittorie della Lazio.

Gli highlights dell’ultima volta

L’ultima gara tra Sassuolo e Lazio è stata un’amichevole disputata lo scorso 14 agosto al “Benito Stirpe” di Frosinone e terminata 1-1. Alla prima rete biancoceleste di Akpa Akpro rispose il pareggio neroverde firmato da Junior Traorè.

Sassuolo-Lazio in diretta tv: dove vederla

Sassuolo-Lazio, live dal Mapei, sarà trasmessa in tv esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar. La gara sarà visibile anche all’interno del programma Diretta Gol in contemporanea con Napoli-Empoli.

La telecronaca della sfida è affidata ad Dario Mastroianni, con l’ex attaccante Fabio Bazzani, nel ruolo di commentatore tecnico.