Sassuolo-Inter in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

Sabato 2 ottobre alle 20.45 si giocherà Sassuolo-Inter: su Dazn o Sky, ecco dove vederla in TV e tutte le info su streaming e telecronisti.

La 7^ giornata di Serie A si aprirà venerdì 1° ottobre alle 20.45 con Cagliari-Venezia. Sabato 2 ottobre, alle 15 ci sarà Salernitana-Genoa, seguita alle 18.00 dal derby Torino-Juventus e alle 20.45 da Sassuolo-Inter. La giornata di domenica, invece, sarà aperta da Bologna-Lazio come lunch match. Alle 15.00 ci sono Sampdoria-Udinese e Verona-Spezia, seguite alle 18.00 da Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli. Alle 20.45 chiude la giornata Atalanta-Milan.

Sassuolo-Inter su Dazn o Sky: dove vederla in TV

Sassuolo-Inter, live dal Mapei Stadium, sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e da Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). La sfida sarà inoltre visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

La telecronaca della sfida su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia, con l’ex attaccante Fabio Bazzani nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky e NOW, la telecronaca di Sassuolo-Inter sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con commento di Luca Marchegiani ed Andrea Paventi e Matteo Barzaghi a bordocampo.

Sassuolo-Inter in streaming: dove vederla

Oltre che in tv, la gara Sassuolo-Inter sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN e su NOW. Chi non è abbonato DAZN, Sky o DAZN può seguire la diretta testuale di Sassuolo-Inter sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.