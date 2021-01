Sassuolo, hai visto che partita di Leonardo Sernicola?

Leonardo Sernicola sta crescendo, e molto. A maggior ragione se consideriamo che, appena un anno fa, il ragazzo di Civita Castellana decideva di passare dall’Entella all’Ascoli per il bassissimo minutaggio trovato in Liguria. Sernicola è stato uno dei protagonisti della salvezza dei marchigiani sotto mister Dionigi, prestazioni che gli sono valse l’interesse di una squadra di alta classifica come la SPAL.

Nello 0-2 di ieri, Leonardo è stato schierato da centrale nella difesa a 3, lui che nasce esterno di centrocampo: un ruolo che ha ricoperto e sta ricoprendo alla grande, come vi possono confermare i tifosi spallini. E no, non parliamo in base al fallo che ha subito da Djuricic (seppur sia stato bravissimo a nascondere palla al serbo), ma in base alla quantità e qualità dimostrata nei 90 minuti in campo.

Il giocatore è ancora di proprietà del Sassuolo, che a fine stagione deciderà il da farsi: De Zerbi lo conosce, lo ha allenato nella stagione 2018/2019 regalandogli l’esordio in Serie A all’ultima partita di campionato (Atalanta-Sassuolo 3-1). Noi siamo sicuri che, di questo passo, Leonardo Sernicola ci rimarrà e non sarà solo di passaggio. Magari in maglia neroverde.

