Sassuolo-Genoa in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

La 16esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 6 gennaio 2021: si parte alle 12.30 con Cagliari-Benevento, a seguire sette gare alle ore 15, Napoli-Spezia alle 18 e Milan-Juventus alle 20.45. Dove si può vedere Sassuolo-Genoa in tv? Il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi ha iniziato malissimo il 2021 con una sconfitta per 5-1 in casa dell’Atalanta, successo che ha portato gli orobici ad un solo punto dai neroverdi, mentre il Genoa del neo allenatore Roberto Ballardini è tornato a fare punti, prima vincendo in casa dello Spezia per 2-1 e poi fermando sull’1-1 la Lazio.

Sassuolo-Genoa Sky o Dazn: dove vederla in TV

Sassuolo-Genoa è un’esclusiva Sky Sport e non verrà trasmessa su DAZN: l’ultimo match del Sassuolo andato in diretta su DAZN è Bologna-Sassuolo del 18 ottobre, mentre il prossimo sarà Sassuolo-Parma il 17 gennaio. Sassuolo-Genoa verrà trasmessa sul canale 256 di Sky a partire dalle ore 14, in cui inizierà il collegamento con Sky Calcio Show. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15. Sassuolo-Genoa in tv sarà disponibile solo agli abbonati al Pacchetto Calcio. I telecronisti della partita non sono ancora stati resi noti.

Sassuolo-Genoa in streaming

Sky dà la possibilità ai propri abbonati di guardare Sassuolo-Genoa anche su Internet con la piattaforma Sky Go (se inclusa nell’abbonamento) e su NOW TV, servizio di streaming on-demand di proprietà Sky. La gara andrà in replica integrale alle ore 02.15 su Sky Sport Collection (canale 205); alle ore 04.00 e 06.00 su Sky Sport Serie A (canale 202) e alle 10.45 di lunedì su Sky Sport Uno (canale 201). Chi non è abbonato Sky può seguire la diretta testuale di Sassuolo-Genoa sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.

