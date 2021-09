Sassuolo-Cremonese 0-2, Dionisi: “Il risultato non mi interessava, volevo l’atteggiamento”

Dopo la sconfitta rimediata in amichevole in Sassuolo-Cremonese 0-2 (leggi qui la cronaca della partita), Alessio Dionisi ha parlato, spiegando anche i motivi che hanno portato a questa sfida (e a questo risultato). Si ringrazia l’ufficio stampa del Sassuolo per il contributo.

“L’obiettivo era mettere minuti nelle gambe di chi ha giocato meno. Avevo detto ai ragazzi di non guardare ai risultato. In un’amichevole così la favorita era la Cremonese, anche in panchina erano tutti ragazzi della Primavera. Sono soddisfatto della prestazione, dell’atteggiamento. Abbiamo concesso qualche contropiede di troppo, compreso uno dove abbiamo preso gol. Non fa niente. L’abbiamo portata avanti fino alla fine e abbiamo creato un’occasione importante coi giovani. Qualcosa di positivo l’abbiamo fatta, qualcosa di negativo anche. L’avevamo messa in conto. Il risultato oggi non mi interessava, mi interessava di più l’atteggiamento, che è stato abbastanza positivo”.

“La Cremonese aveva due squadre, noi mezza. Ci mancavano 9 giocatori, sostituiti dalla Primavera. Abbiamo visto i due nuovi acquisti, sono come me l’aspettavo. Harroui ha già giocato la prima di campionato prima di arrivare ed è più avanti, Matheus Henrique ha meno condizione fisica e non è pronto per giocare, ma spero che arrivi presto. Sono stati positivi entrambi”.

“Finalmente il mercato è finito, non vedevamo l’ora. Pensiamo alla Roma, ci prepariamo e recupereremo i ragazzi che sono in Nazionale. Finalmente riusciremo a lavorare con un organico giusto e concentrato sul campionato”.

