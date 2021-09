Focus on Roma-Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta

Sabato 12 settembre 2021 alle ore 20.45 si giocherà Roma-Sassuolo, sfida valida per la giornata numero 3 della serie A 2021/2022: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’ultima volta.

Roma-Sassuolo: stato di forma e quote scommesse

Prima di questo Roma-Sassuolo, i precedenti sono estremamente positivi per la formazione giallorossa, che ha vinto entrambe le sfide delle prime due giornate (contro Salernitana e Fiorentina) ed è a punteggio pieno insieme a Lazio, Inter, Milan e Napoli. Il Sassuolo, invece, dopo aver vinto la gara d’esordio contro l’Hellas Verona è stato fermato sullo 0-0 dalla Sampdoria in casa, alla seconda giornata.

Le quote scommesse, visti i precedenti e lo stato di forma delle due squadre, assegnano a questo Roma-Sassuolo un risultato apparentemente scontato. La vittoria neroverde è quotata intorno ai 4.60-5.00, mentre quella giallorossa è sugli 1.60. Il pareggio si attesta tra i 4.70 e i 4.80.

Infortunati e squalificati della partita dell’Olimpico

Né Roma né Sassuolo hanno giocatori diffidati né squalificati. Quanto agli infortunati, i neroverdi dovrebbero recuperare tutti i giocatori, ad eccezione dei lungodegenti Romagna ed Obiang.

Per quanto riguarda la Roma, i giocatori in dubbio dovrebbero essere Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, che però dovrebbero riuscire a recuperare per domenica. Smalling e Vina, invece, dovrebbero rimanere fuori dall’elenco dei convocati.

Roma-Sassuolo: i precedenti

La sfida si è disputata in un totale di 16 occasioni, con un bilancio di 7 pareggi, 8 vittorie della Roma e una sola vittoria del Sassuolo. Bomber dell’incontro è l’ex romanista Edin Dzeko, autore di ben 5 gol contro il Sassuolo.

All’Olimpico, tuttavia, i neroverdi non hanno mai vinto. In otto occasioni, ci sono stati 5 pareggi e 3 vittorie della Roma.

La scorsa stagione, il 6 dicembre 2020, il match terminò a reti bianche. Ecco gli highlights di quella partita:

I precedenti di Josè Mourinho e Alessio Dionisi

La sfida è completamente inedita sia per Josè Mourinho che per Alessio Dionisi. Lo Special One e il tecnico neroverde non solo non si sono mai incontrati a vicenda ma, al contempo, non hanno mai disputato una partita, rispettivamente, contro Roma e Sassuolo.