Calciomercato Sassuolo: Ricci e Bandinelli piacciono all’Empoli

Federico Ricci e Filippo Bandinelli, reduci da un’ottima stagione a Benevento terminata con il mancato ritorno in A della squadra allenata da Bucchi, hanno terminato il loro prestito e sono a tutti gli effetti dei giocaotri del Sassuolo. Potrebbero tuttavia non rimanere in neroverde e fare le valigie per un’altra squadra di B che mira a risalire presto in massima serie: l’Empoli.

Proprio così: la società toscana sarebbe molto interessata al centrocampista e all’esterno d’attacco di proprietà del Sassuolo, vedendoli come i primi rinforzi per cercare di tornare in Serie A quanto prima possibile.

Federico Ricci e Filippo Bandinelli potrebbero quindi giocare insieme ancora un anno, ma stavolta con la maglia dell’Empoli.

I due, già entrati lo scorso anno nell’operazione che portò Brignola in neroverde, potrebbero essere pedine di scambio nell’affare Caputo.

