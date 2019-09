Primavera forza sette contro il Vittorio Veneto

Inizia a San Michele di Sassuolo il campionato della Primavera neroverde, che affronta sul campo casalingo il Permac Vittorio Veneto.

Primo tempo sempre all’attacco, con passaggi veloci e precisi, le nostre ragazze realizzano ben cinque goal: vanno a segno Giovanna Coghetto, dopo soli due minuti, Stella Botti (15′),Alice Pellinghelli (36′) e per due volte Teresa Fracas (35′ e 39′). Parziale primo tempo 5-0

Nel secondo tempo Sara Sassi, Monica Spallanzani e Giada Aldini prendono il posto rispettivamente di Camilla Benozzo, Giada Casini e Alice Pellinghelli.

Nella ripresa, il gioco si fa un po’ più lento, complice anche il gran caldo, ma il Sassuolo Femminile trova comunque altri due goal con Giada Aldini (61′) su assist di Giada Novelli, subentrata al 60′ a Teresa Fracas, e con una bella azione in solitaria di Greta Maretti (80′) che aveva sostituito al 68′ Giovanna Coghetto.

Da segnalare al 62′ un rigore assegnato alle neroverdi per tocco di mani in area, che Giovanna Coghetto però non riesce a realizzare, colpendo il palo. Risultato finale che si assesta sul 7-0 per le neroverdi. Ottima prova e primi tre punti!

Domenica prossima partita molto più ostica a Torino contro la Juventus

U.S. Sassuolo – Permac Vittorio Veneto: 7-0

Marcatori: Coghetto (2′), Botti (15′), Fracas (35′ e 39′), Pellinghelli (36′), Aldini (61′), Maretti (80′)

La formazione: Messori, Novelli S., Rossi, Benozzo (46′ Sassi), Stirati, Pederzani, Botti, Pellinghelli (46′ Aldini), Coghetto (68′ Maretti), Casini (46′ Spallanzani), Fracas (60′ Novelli G.)

A disposizione: Binini, Remondini, Bellamico, Albertini

Allenatore: Ilenia Nicoli