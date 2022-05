Primavera Femminile, ufficiale il tabellone delle Final Eight: il 29 in casa con il Milan

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha pubblicato il tabellone dei quarti di finale del Campionato Primavera Femminile. Per il secondo anno consecutivo, il Sassuolo è rientrato tra le migliori otto squadre d’Italia in questa categoria: quarto posto nel girone lo scorso anno, terzo quest’anno ad un passo dal secondo. L’esordio è previsto per domenica 29 maggio alle 15 contro il Milan, seconda classificata del girone 2: gara di ritorno in Lombardia domenica 5 giugno. In caso di parità dopo i 180 minuti, a passare sarà il Milan in virtù del miglior piazzamento ottenuto in stagione. In palio c’è l’accesso alla Final Four, su gara secca, in programma dal 10 al 12 giugno al CPO di Tirrenia. Gli altri incroci saranno tra San Marino Academy e Juventus, tra Fiorentina ed Inter e tra Roma ed Hellas Verona: se le ragazze di mister Balugani dovessero passare il turno, in semifinale incontrerebbero la vincente proprio di Roma-Hellas.

