Sassuolo Under 16, il quadro dei quarti di finale: guanto di sfida alla Juventus

Ieri pomeriggio, il Sassuolo Under 16 ha strappato un pass per i quarti di finale Scudetto andando a vincere 2-1 a Zingonia contro l’Atalanta. I ragazzi di mister Baiocchi entrano così tra le migliori otto squadre d’Italia, un piazzamento che in questa categoria mancava dalla leva 2003 con Bucchioni. Ma il successo di ieri è già in archivio: domenica al Mapei Football Center arriva un’altra corazzata, la Juventus, che ha regolato il Torino per 5-2 all’andata e per 3-0 al ritorno. Dallo stesso lato del tabellone c’è Roma-Lazio, mentre dalla parte opposta Milan-Monza e Vicenza-Fiorentina. Eliminate, oltre all’Atalanta, anche Bologna, Inter, Empoli, Cagliari, Napoli, Torino e Benevento.

