Nazionali Femminili: forfait Pellinghelli in U17, c’è la Sassi. Zanni in Under 19

Cambio di convocazioni per l’Italia Under 17 Femminile del CT Nazzarena Grilli, costretta a rinunciare all’infortunata Alice Pellinghelli per la doppia amichevole contro la Norvegia, in programma oggi alle 15 a Sarno e giovedì alle 11 a Baronissi: al suo posto è stata chiamata Sara Sassi (2003), ruolo difensore.

Doppia amichevole contro una squadra scandinava anche per l’Italia Under 19 del CT Enrico Sbardella: la regione ospite delle due partite con la Svezia sarà la Campania, come per l’Under 17, ma in provincia di Napoli. Anche Silvia Zanni è tra le venti convocate che giocheranno martedì 28 gennaio alle 14.30 al “Liguori” di Torre del Greco e giovedì 30 gennaio alle 14 al “Giraud” di Torre Annunziata.

