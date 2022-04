L’Under 17 parte con una vittoria al Maggioni-Righi: battuta la Pro Vercelli

Il Sassuolo Under 17 esordisce con una vittoria per 3-1 sulla Pro Vercelli al Memorial Maggioni-Righi di Borgaro Torinese. Dopo il vantaggio vercellese con Martiner a fine primo tempo, il Sassuolo rimonta e dilaga nella ripresa con la doppietta di Giovanni Perini – un gol dei quali su rigore – e con la rete del neoentrato Matteo Cipolletti. Nell’altra partita del girone, la Juventus ha superato i padroni di casa del Borgaro Nobis per 4-0: ed è proprio contro i bianconeri che il Sassuolo se la vedrà domani alle 15.40. Sono due i ragazzi arrivati in prestito per disputare il torneo in Piemonte: uno è il trequartista Tommaso Boscaro dall’Alessandria, l’altro è l’attaccante Alessandro Lanotte dal Lecco. Entrambi sono partiti titolari oggi pomeriggio a Borgaro.

SASSUOLO-PRO VERCELLI 3-1

RETI: 30′ Martiner (P), 36′ e 55′ rig. Perini (S), 51′ Cipolletti (S).

SASSUOLO: Scacchetti, Corradini, Fontana, Megna, Okojie, Parlato, Perini, Petrosino, Rigo, Lanotte, Boscaro.

A disposizione: Deri, Manini, Ravaioli, Zouaghi, Petito, Toni, Henriksen, Cipolletti.

Allenatore: Filippo Pensalfini.

PRO VERCELLI: Cucinotta, Peritore, Mosca, Riso, Ricotti, Martiner, Rezzaro, Carassiti, Patruno, Bazzan, Iaria.

A disposizione: Miradoli, Cornetti, Zerbo, Rossi, Taurisano, Zingales, Chiarelli, Cavalleri.

Allenatore: Stefano Melchiori.

Ammoniti: Ricotti (P), Rossi (P), Megna (S), Perini (S).