Kevin Bruno è nella lista dei 20 convocati per la fase élite dell’Europeo Under 17

Kevin Bruno si conferma uno dei pilastri della Nazionale Under 17 del CT Bernardo Corradi: oggi pomeriggio, la FIGC ha diramato la definitiva lista dei 20 convocati che affronteranno la fase élite in provincia di Siena dal 20 al 26 aprile. Il calendario prevede l’esordio dell’Italia al “Franchi” di Siena mercoledì 20 aprile alle 15 (diretta su Rai Play) contro la Polonia; il secondo incontro con il Kosovo al “Lotti” di Poggibonsi sabato 23 aprile alle 15 (diretta streaming sul sito della FIGC); l’ultima partita contro l’Ucraina a Siena martedì 26 aprile, alle 15 (diretta Rai Sport HD). Passano il turno la prima e la seconda se otterrà un punteggio migliore di quello conseguito dall’Ungheria (seconda nel Gruppo 1 di qualificazione) che, dopo i calcoli del caso, ha un solo punto in classifica. In Nazionale U17, Bruno può vantare nove presenze in partite ufficiali con un gol all’attivo.

Italia Under 17: i 20 convocati per la fase élite dell’Europeo

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Mane (Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Delfino Pescara), Giulio Misitano (Roma), Alessio Vacca (Juventus).

