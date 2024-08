Le pagelle di Sassuolo-Cittadella 2-1: Mulattieri segna e lotta insieme a noi

LE PAGELLE AI PROTAGONISTI NEROVERDI DI SASSUOLO-CITTADELLA 2-1

Giacomo SATALINO 6 Praticamente inoperoso nella prima frazione, può poco sul gol del pareggio. Puntuale in occasione delle uscite.

Jeremy TOLJAN 6,5 Sulla sua corsia è autore di una prestazione efficace fin dai primi minuti, pur non risultando sempre preciso in fase di proposizione. Nel secondo tempo aumenta decisamente il numero di giri e fa un grande lavoro di supporto, scambiando pregevolmente con Volpato.

Cas ODENTHAL 6+ Nel primo tempo perde un pallone sanguinoso ma Obiang rimedia. Per il resto autore di una partita ordinata al cospetto di un avversario pimpante come Desogus, con il quale scatta qualche scintilla.

Filippo ROMAGNA 6,5 Puntuale e senza fronzoli quando chiamato in causa. Non scopriamo certo oggi che questo giocatore poco c’entra con la B e che in caso di mantenimento di buona condizione fisica sarà una pedina fondamentale per lo scacchiere di Grosso.

Josh DOIG 6,5 Attivo fin dalle prime battute anche in fase di spinta, gioca una gara più che onesta. Lo scozzese merita un mezzo punto in più per l’impegno su tutti i palloni fino agli ultimi minuti del match.

Pedro OBIANG 7 Il probabile capitano di stagione tentenna quando potrebbe finalizzare in proprio, ma per il resto mostra buona visione di gioco e corre in aiuto dei compagni in più di un’occasione. Dal 72° Luca LIPANI 6 L’ex Genoa dà il suo contirbuto al mantenimento il risultato.

Daniel BOLOCA 6,5 Ripulisce numerosi palloni e fa valere la sua indubbia qualità. Si è già cucito addosso il ruolo di leader per la stagione entrante mostrando di credere nel progetto.

Kristian THORSTVEDT 6 Il norvegese è un po’ l’uomo ovunque della partita, facendo valere la sua qualità in entrambe le fasi. Pesa purtroppo sulla sua valutazione complessiva il pallone perso sulla trequarti che porta al pareggio veneto a firma Baldini. Fortunatamente questo errore non è determinante ai fini del risultato. Dal 72° Fabrizio CALIGARA 6 Qualche spunto in attesa di poter meglio valutare il suo inserimento.

Nedim BAJRAMI 6,5 Si propone spesso nel ruolo di rifinitore e non per caso firma l’assist dell’1-0. Gioca di fatto spesso nel ruolo di Berardi, compito che è uno dei principali indiziati a ricoprire. Nella parte di secondo tempo giocata sparisce un po’ dai radar. Dal 64° Cristian VOLPATO 6,5 Qualità pura la sua. La scelta della maglia che fu del Missile fa innamorare a prima vista.

Samuele MULATTIERI 7+ Grande lavoro spalle alla porta per il nuovo numero 9 neroverde, che firma la prima rete ufficiale della stagione e sfiora pochi minuti dopo la doppietta con un eurogol. Nel secondo tempo tenta più volte di entrare nuovamente nle tabellino dei marcatori. Che sia di buon auspicio per una stagione da protagonista di uno dei pupillli del mister. Dall’83° Luca MORO sv Doig gli dà la possibilità di siglare il 3-1 ma il giovane centravanti non coglie l’opportunità.

Armand LAURIENTE’ 6,5 Molto cercato dai compagni, conferma solo in parte quanto di positivo visto nelle ultime amichevoli pre-campionato. Dopo diversi tentativi trova il gol del 2-1. Le voci di calciomercato sul suo conto continuano ad essere pressanti ma la sua titolarità odierna potrebbe essere un indizio su qualche residua possibilità di permanenza in neroverde. Dall’83° Matteo LOVATO sv Esordio a difesa del fortino nell’ultima fase di gara.