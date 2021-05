I convocati di Sassuolo-Lazio: c’è Raspadori, fuori Magnanelli

Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per Sassuolo-Lazio. Giacomo Raspadori, dato per incerto dal mister nella conferenza stampa di ieri, è riuscito a recuperare e ad essere inserito in lista. Fuori per motivi fisici capitan Francesco Magnanelli.

La lista dei convocati di Sassuolo-Lazio:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati

DIFENSORI: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos

CENTROCAMPISTI: Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli

ATTACCANTI: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Defrel

