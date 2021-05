Giovanili Sassuolo: otto gol dell’Under 15 al Cittadella, KO l’U16 con la Sampdoria

Nel pomeriggio di oggi, l’Under 16 e l’Under 15 del Sassuolo sono scese in campo per l’ultimo Test Match del mese di maggio: il bilancio è di una vittoria e una sconfitta.

Il Sassuolo Under 16 di mister Bucchioni cade al 3 Campanili di Bogliasco contro la Sampdoria: dopo l’iniziale vantaggio di Okojie, i 2005 si sono fatti rimontare a cavallo dell’intervallo dai gol blucerchiati di Bordin e Lazri. L’espulsione del centrale di difesa Corradini al 53′ ha ulteriormente messo la strada in salita, con la Samp che è riuscita a conservare il vantaggio fino al triplice fischio. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva di misura dopo il 4-3 di lunedì con l’Hellas per l’Under 16, che tornerà in campo domenica prossima alle 10.30 in casa della Reggiana.

Il tabellino di Sampdoria-Sassuolo Under 16

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-1

Reti: 10′ Okojie (SAS), 36′ Bordin (SAM), 42′ Lazri (SAM).

SAMPDORIA: Gentile, Paccagnini (C), Garrone, Valisena, Mane, Pellizzaro, Galluccio, Bordin, Portaccio (80′ Giupponi), Meloni (72′ Mennella), Lazri (77′ Valente).

A disposizione: Sias.

Allenatore: David Alessi.

SASSUOLO: Scacchetti, Parlato, Fontana (78′ Gaudiano), Pigati (72′ D’Ambrosio), Di Bitonto, Corradini, Casini (78′ Rovatti), Petrosino, Perini (54′ Fabiani), Okojie (72′ Ravaioli), Toni (40′ Gasparro).

A disposizione: Jashari, Manini, Deri.

Allenatore: Roberto Bucchioni.

Arbitro: Sig. Lorenzo Albanese di Chiavari.

Assistenti: Sig. Walter Nicastro di Genova e Sig. Mario Preci di Savona.

Ammoniti: 71′ Parlato (S), 77′ D’Ambrosio (S).

Espulsi: 53′ Corradini (S).

Sorriso a trentadue denti, invece, per il Sassuolo Under 15, che dilaga nel Test Match di San Michele contro il Cittadella: il risultato finale è di 8-1 in favore dei ragazzi di Gilioli, bravi a rispondere all’iniziale vantaggio veneto con personalità. Oltre alla doppietta di Giacomo Seminari – in gol anche venerdì nell’1-1 con il Renate – sono entrati nel tabellino Luca Barani, Luca Lattanzi, Peter Piccolo, Lorenzo Fontanini e i subentrati Daniel Crosariol e Idrissa Thea. Anche il gruppo dei 2006 tornerà in campo contro la Reggiana, partita che verrà giocata sabato pomeriggio anziché domenica mattina come i 2005.

Il tabellino di Sassuolo-Cittadella Under 15

SASSUOLO-CITTADELLA 8-1

Reti: 2 Seminari, Barani, Lattanzi, Thea, Crosariol, Fontanini, Piccolo.

SASSUOLO: Furghieri, G. Benvenuti, Barani (C), Beltrami, Mazzoni, Piccolo, Acatullo, Seminari, Petito, Fontanini, Lattanzi.

A disposizione: Accursio, Inverardi, Iodice, T. Benvenuti, Marazzita, Taparelli, Crosariol, Thea, Mattioli.

Allenatore: Cris Gilioli.

CITTADELLA: Gasperini, Doro, Bortoloso, Cabras, Benacchio (C), Graziotto, Bonotto, Salviato, Satriano, Basso, Marinello.

A disposizione: Polato, Libralon, Rosa, Ceccherini, Martignago, Angi, Tesser, Cogo, Cagnolini.

Allenatore: Saimon Zalla.

Arbitro: Sig. Edoardo Cristofori di Finale Emilia.

Assistenti: Sig. Matteo Zauli di Imola e Sig. Andrea Grasso di Imola.