Giovanili Sassuolo: i 2013 trionfano a Molinella, le due Under 13 impegnate in Lombardia

Nonostante i campionati già conclusi, per molte squadre giovanili del Sassuolo non è ancora tempo di vacanze: anche domenica scorsa, i piccoli neroverdi si sono spostati dentro e fuori la regione per disputare dei tornei.

L’Under 13 di Gennaro Puca e Fabio Vernizzi, dopo l’amichevole di sabato con la Carrarese a Villalunga, è partita alla volta di Sedriano (Milano), sede della Sedriano Cup. Neroverdi eliminati nella fase a gironi dopo le sconfitte di misura con Inter (2-1), Monza (1-0) e Lecco (2-1), il pareggio con il Genoa (1-1) e la vittoria con il Lugano (4-0). A passare in semifinale sono state Genoa e Monza, che hanno affrontato in semifinale rispettivamente Torino e Como: il torneo se lo sono aggiudicati i ragazzi genoani.

Impresa sfiorata, invece, per l’Under 13 di Cavallieri al 2° Torneo Giuseppe Clerici di Saronno (Varese). Per il Sassuolo è decisiva la sconfitta per 1-0 con il Torino subita in apertura: non sono bastati i due pareggi con Bellinzona (1-1) e Vicenza (0-0) e le due vittorie con Saronno (2-0) e Chiasso (3-1): a vincere il torneo sono stati proprio i granata, davanti ai 2009 sassolesi.

Chi torna a casa con un sorriso a 32 denti, invece, sono i ragazzi dei Primi Calci 2013, i più piccoli dell’Attività di Base del Sassuolo: al Torneo La Nostra Serie A – Trofeo Sandro Montanari, disputato al “Magli” di Molinella (Bologna), è il Sassuolo a salire sul gradino più alto del podio. Dopo essersi aggiudicati il girone del mattino battendo nell’ordine Nomentium Roma (7-1), Sampakids (8-0), Codifiume (4-0) e Sant’Agata Sport (3-1), i 2013 neroverdi hanno messo in fila quattro squadre professionistiche nel girone finale del pomeriggio: 5-0 al Bologna, 3-0 alla Sampdoria, 2-1 alla Lazio e 2-2 con il Torino.

