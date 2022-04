FIFA 22: Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca candidati al Team of The Season

Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori sono stati inseriti tra i giocatori candidati al Team of The Season di Fut 22. Inseriti in una shortlist di 100 giocatori, i due ragazzi del Sassuolo sono stati tuttavia candidati in due categorie differenti.

Se Gianluca Scamacca è presente tra gli attaccanti, Raspadori è stato inserito tra i centrocampisti, probabilmente per via del ruolo da trequartista ritagliatogli addosso da Alessio Dionisi. Pochi altri i giocatori di club italiani: Pietro Terracciano (Fiorentina), Bremer (Torino), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nahuel Molina (Udinese), Antonio Candreva (Sampdoria) e Mattia Zaccagni (Lazio).

Il voto è dedicato ai giocatori più costanti della stagione.

