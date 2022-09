ESCLUSIVA CS – Giovanili Sassuolo: Mattia Catanzaro ceduto al Palermo

Nuova squadra per Mattia Catanzaro, trequartista classe 2004 del Sassuolo Under 18: come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, Catanzaro ha firmato con il Palermo. Il trasferimento è a titolo definitivo, ma con una percentuale sulla rivendita in favore del Sassuolo. Si tratta di un ritorno in Sicilia per Catanzaro, che proprio a Palermo ha mosso i primi passi con le scuole calcio Giants Club, Palermo Vis e Tommaso Natale, prima di passare alla Spal in U15.

Nel 2020 il trasferimento al Torino, con cui ha militato in Under 17 e Under 18 fino a gennaio scorso, quando si è fatto avanti il Sassuolo: con l’Under 18 di Cascione ha raccolto 11 presenze, ma la sua avventura in neroverde è già ai titoli di coda. Adesso la prima esperienza in rosanero con la maglia della Primavera, squadra che milita in Primavera 3.

Segui CS anche su Instagram!