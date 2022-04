Doppietta di Cambiaghi e rete di Clelland: il Sassuolo stende il Pomigliano

A quasi due mesi dall’ultima volta, il Sassuolo Femminile torna al successo in campionato: le ragazze di mister Gianpiero Piovani hanno battuto in trasferta il Pomigliano per 3-0. Al Gobbato, la partita è subito in discesa grazie alla doppietta nei primi 15 minuti da parte di Michela Cambiaghi, che sfrutta al meglio la chance dal primo minuto dovuta anche alle assenze di Haley Bugeja e Sofia Cantore. Al 25′, il Pomigliano ha una chance su calcio di rigore con Deborah Salvatori Rinaldi, ma Diede Lemey neutralizza il penalty e permette alle compagne di andare al riposo sullo 0-2. In apertura di ripresa, è la solita Lana Clelland (12esima rete in campionato per la scozzese) a siglare il 3-0 e a chiudere la pratica.

Con questa vittoria, il Sassuolo torna momentaneamente al terzo posto con 39 punti, in attesa che Roma e Milan giochino domani. Seppur lo scontro diretto perso sabato con la Roma abbia abbattuto le speranze Champions del Sassuolo, la matematica ancora non condanna le neroverdi ed è doveroso lottare ed onorare il campionato fino all’ultima giornata. Il campionato si fermerà per due weekend: il Sassuolo Femminile tornerà in campo nel weekend del 23 e 24 aprile in casa contro il Napoli.

POMIGLIANO-SASSUOLO 0-3

RETI: 3′ e 14′ Cambiaghi, 52′ Clelland.

POMIGLIANO: Cetinja, Fusini, Apicella, Ejangue, Cox, Ferrario, Mastrantonio (46′ Vaitukaityte), Tudisco (76′ Puglisi), Moraca (61′ Catarina Realista), Landa (46′ Banusic), Salvatori Rinaldi.

A disposizione: Capparelli, Fierro, Luik, Massa, Varriale.

Allenatrice: Manuela Tesse.

SASSUOLO: Lemey; Pellinghelli (46′ Santoro), Dongus, Filangeri, Philtjens; Pondini, Mihashi (82′ Mak), Parisi (72′ Benoit), Dubcova; Cambiaghi (90′ Iriguchi), Clelland (72′ Brignoli).

A disposizione: Lauria, Micheli, Ferrato, Lugli.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Sig. Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Sig. Valente di Roma 2 e Sig. Pedone di Reggio Calabria.

Quarto Uomo: Sig.na Menicucci di Lanciano.

Ammonite: 24′ Pellinghelli (S), 34′ Tudisco (P), 70′ Vaitukaityte (P), 86′ Brignoli (S)

Espulse:

Note: al 25′ Lemey (S) para un rigore a Salvatori Rinaldi (P).