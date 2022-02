DIRETTA Verona-Sassuolo Under 18 0-1: gialloblù pericolosi

Benvenuti sulla diretta di Verona-Sassuolo, gara valida per la 17^ giornata del Campionato Under 18. Il match è in programma oggi, martedì 8 febbraio, alle ore 15 all’Antistadio Tavellin. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Verona su questa pagina. A seguire, le dichiarazioni di mister Cascione in esclusiva ai nostri microfoni. Forza Sasol!

44′ Occasione Sassuolo! Invito al gol di Lolli per Baldari, che allunga la gamba ma non riesce a direzionare il tiro verso lo specchio.

41′ Cross di Baldari per Loporcaro, la palla sfila verso Lolli che colpisce El Wafi. Punizione per il Verona.

40′ Occasione Sassuolo! Stop di suola e tiro improvviso di Sighinolfi dai 25 metri: Boseggia toglie la palla da sotto la traversa.

38′ OCCASIONE SASSUOLO! Loporcaro parte alle spalle della difesa e mette un pallone al bacio per Sighinolfi, che non riesce a concludere da due passi. La palla gli rimbalza sulla gamba e termina fuori. Neroverdi vicini al bis.

37′ Prorompente l’avanzata di Lolli, che semina Zejnullahu e appoggia sulla sinistra per Baldari: il numero 10 dribbla Nkosi e tira col destro, sicuro Boseggia in presa.

34′ Baldari si gira all’improvviso e semina il diretto marcatore, poi viene fermato da Gasparoni. Ottima la partita finora del numero 10 che, oltre al rigore trasformato, si sta disimpegnando bene su tutto il fronte d’attacco.

33′ Semeraro pesca Sighinolfi tra le linee, il numero 11 imbuca a sua volta per Loporcaro che, però, è partito in fuorigioco. Boseggia aveva ugualmente parato la conclusione del centravanti del Sassuolo.

32′ Cross insidioso di Incerti diretto sul primo palo, dove erano accorsi Zafferri e Loporcaro: Zejnullahu mette in angolo.

30′ Esterno della rete di Patanè: aumenta la pressione dell’Hellas, che ora meriterebbe il pari.

28′ Si impenna la punizione di Sighinolfi: sfuma una opportunità da fermo per il Sassuolo che, poco fa, ha rischiato grosso di subire il gol del pari.

27′ Giallo per Nkosi, reo di una trattenuta su Baldari.

26′ OCCASIONE VERONA! Mandrelli vicino all’autogol: nel tentativo di chiudere su Sauro, colpisce di testa impegnando Bonucci con un super intervento. L’azione prosegue con un tiro di Gasparoni su cui si supera ancora Bonucci, ma c’era Cazzadori ad interferire in fuorigioco.

25′ Troppo lungo il servizio di Patanè per Cazzadori, rimessa dal fondo per Bonucci.

23′ Loporcaro alleggerisce per Mandrelli, che va col cross di prima: libera la difesa del Verona.

23′ Affretta i tempi il Verona, che vuole subito rimettere in parità la contesa.

21′ Mandrelli trattiene Patanè, che lo aveva superato con un velo: solo richiamo verbale per il terzino neroverde.

19′ Sighinolfi dimostra tutta la sua intelligenza anticipando il tocco di Rigo e rubandogli palla: sarà punizione per il Sassuolo.

18′ Corner di Sighinolfi per Baldari: colpo di testa alto.

17′ Occasione Hellas! Pressione vincente di Zejnullahu su Baldini, il centrocampista si invola in area ma non trova Dentale davanti alla porta. Grossa opportunità fallita dai veneti.

16′ Loporcaro viene servito da Lolli sul filo del fuorigioco, si accentra sul mancino e tira: la conclusione pecca completamente di precisione.

15′ Gol importante per incanalare la partita, ancora lunghissima: troppe volte i neroverdi sono partiti con uno svantaggio sul groppone già dal primo tempo.

13′ Parte Baldari… GOOOOOOOOLLL! Botta centrale del numero 10 e 1-0 per il Sassuolo! Sesto centro in campionato per il classe 2004.

12′ RIGORE SASSUOLO! Rimessa laterale di Incerti per Sighinolfi che, spalle alla porta, viene atterrato dal diretto marcatore, non ha dubbi l’arbitro: sarà penalty.

11′ Fase di studio delle due squadre.

6′ Cazzadori si incunea tra Zafferri e Semeraro e cade a terra: l’arbitro lo premia con una punizione da ottima posizione, capitan Zafferri a colloquio con il direttore di gara per chiarimenti.

4′ Occasione Sassuolo! Baldari viene lasciato colpevolmente solo nell’ingresso in area, ma c’è poca convinzione da parte del 10 nel segnare. Semeraro alleggerisce con un tiro abbondantemente a lato.

3′ Si fa vedere il Verona: troppo lungo il suggerimento per Rigo.

2′ Baldari innesca Sighinolfi, che va al tiro dal limite, murato. L’azione prosegue con un cross basso messo in mezzo da Mandrelli, l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

1′ INIZIA VERONA-SASSUOLO UNDER 18! Il primo possesso viene mosso dal Sassuolo.

14.53 All’andata la partita finì con un roboante 3-0 per i neroverdi: si tratta di una delle due vittorie di questo campionato per i 2004, insieme a quella con l’Ascoli.

14.37 Cascione arriva a Verona con due 2005 – Zouaghi e Corradini, dalla panchina – e col nuovo acquisto Mattia Catanzaro. Fiducia dal 1′ per Loporcaro, iniziale panchina per Cinquegrano e Sasanelli.

Tabellino Hellas Verona-Sassuolo Under 18

HELLAS-SASSUOLO 0-1

Reti: 13′ rig. Baldari (S)

HELLAS VERONA: Boseggia, Nkosi, Sauro, Zejnullahu, El Wafi, Scalco, Rigo, Gasparoni, Dentale (C), Patanè, Cazzadori.

A disposizione: Bissa, Colella, Garilli, Nalesso, Vaz, Menegatti, Andreani, Ghiraldo, Floridia.

Allenatore: Nicola Saviolo.

SASSUOLO: Bonucci, Mandrelli, Incerti, Semeraro, Loeffen, Baldini, Lolli, Zafferri (C), Loporcaro, Baldari, Sighinolfi.

A disposizione: Zouaghi, Ughetti, Corradini, Forte, Quenda, Foresta, Catanzaro, Cinquegrano, Sasanelli.

Allenatore: Emmanuel Cascione.

Arbitro: Sig. Duzel di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Sig. Vittadello di Padova e Sig. Sostini di Este.

Ammoniti: 27′ Nkosi (S)

Espulsi:

Note: