DIRETTA Spezia-Sassuolo: 0-1 LIVE

Benvenuti sulla diretta di Spezia-Sassuolo, gara valida per la 3^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, sabato 27 agosto, alle ore 20:45 presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro lo Spezia su questa pagina grazie alla presenza di un inviato al Picco. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Spezia-Sassuolo

0-1

26′ SASSUOLO GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL

24′ Kyriakopoulous va via benissimo, scarta due difensori e va al tiro da posizione defilata. Dragowski respinge con le gambe. Sullo sviluppo dell’azione suggerimento per Pinamonti, ma ancora una volta Dragowski interviene anticipando l’attaccante neroverde.

23′ Primo tiro della partita in porta di Henrique, dalla distanza. Blocca sicuro Dragowski.

20′ Contropiede Sassuolo, incomprensione Toljan-Berardi. La palla termina fuori dopo un rimpallo.

19′ Primi venti minuti con tanta intensità fisica, ma pochi gesti tecnici degni di nota. Non si registrano ancora veri tiri in porta pericolosi.

17′ Importante errore dello Spezia in mezzo al campo. I neroverdi recuperano, parte il contropiede, ma Berardi spreca tutto sbagliando il cross.

13′ Berardi scappa via dalla marcatura, uno contro uno prova il pallonetto su Dragowski. Ottimo intervento del portiere aquilotto, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco.

12′ Lopez in mezzo al campo perde un pallone sanguinoso. E’ fondamentale l’intervento di Ferrari che evita l’uno contro uno Reca-Consigli.

11′ Sassuolo con poca fantasia e velocità in mezzo al campo. Tanti errori in fase di impostazione che aprono il fianco ai contropiedi Spezzini.

9′ Ancora Nzola, troppo libero di scappar via. Va al tiro, ma la sua conclusione è pessima.

9′ Errore della difesa neroverde che lascia Nzola libero di girarsi, davanti a Consigli scarica alto di poco. Pericolo per il Sassuolo.

7′ Spezia in avanti, buon suggerimento per Sterlec che di testa prova a cercare la porta. La sua conclusione è alta.

5′ Inizio di gara comunque abbastanza blando. Il Sassuolo prova a costruire, lo Spezia attende per ripartire

3′ Berardi al tiro, smanaccia Dragowski, pallone che nella mischia arriva a Pinamonti. Conclusione debole e centrale. Pallone bloccato.

1′ Subito via Pinamonti che scarica bene per Berardi in area. L’attaccante neroverde non controlla bene.

Ore 20:45 Partiti! Al via Spezia-Sassuolo.

Ore 20:44 Sassuolo in casacca neroverde, Spezia in tenuta bianca, pantaloncini neri. Nel primo tempo i neroverdi attaccheranno da sinistra verso destra in direzione di Curva Ferrovia, la curva del tifo organizzato Spezzino.

Ore 20:42 Squadre in campo, risuona l’inno della Serie A.

Ore 20:37 Lo speaker annuncia le formazioni, bel momento dalla curva dello Spezia che applaude ed acclama il nome di Erlic.

Ore 20:30 Squadre negli spogliatoi, manca meno di un quarto d’ora al fischio d’inizio.

Ore 20:05 Squadre in campo per il riscaldamento

Ore 20:00 In campo i portieri per il riscaldamento. Dirige l’incontro il Sig. Cosso di Reggio Calabria.

Ore 19:50 Ecco le formazioni ufficiali. Per gli aquilotti in. campo l’ex Bourabia. Per la difesa neroverde l’ex Erlic titolare dal primo minuto. Tridente d’attacco Kyriakopoulos, Pinamonti, Berardi.

Ore 19:50 Inizia a riempirsi l’impianto del Picco di La Spezia. A breve le squadre saranno in campo per il riscaldamento.

Ore 19:15 Bella serata a La Spezia. Scongiurato il rischio di piogge, il cielo è solo leggermente velato. Una leggera brezza di mare, il tramonto e 25 gradi accompagnano questa attesa. Il clima è perfetto per una partita di calcio.

Ore 19:10 Canale Sassuolo si trova già allo stadio Picco di La Spezia. Impianto ancora deserto da supporter e giocatori, ma chi scrive attende trepidamente l’inizio delle sportive ostilità sul terreno del gioco. La speranza è quella di poter vedere un grande spettacolo a tinte neroverdi!

Formazioni ufficiali Spezia-Sassuolo

SPEZIA: Dragowski, Bourabia, Gyasi, Reca, Kiwior, Hristov, Nzola, Bastoni, Agudelo, Nikolaou, Sterlec

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Tabellino Spezia-Sassuolo

SPEZIA: Dragowski, Bourabia, Gyasi, Reca, Kiwior, Hristov, Nzola, Bastoni, Agudelo, Nikolaou, Sterlec

A disposizione: Zoet, Zvoko, Holm, Sala, Ekdal, Verde, Podgoreanu, Kovalenko, Ellertsson, Caldara, Sanca, Beck

Allenatore: Luca Gotti.

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Thorstvedt, Ruan, Defrel

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Sig. Fiore di Barletta e Sig. Maccadino di Pesaro.

IV Uomo: Sig. Volpi di Arezzo.

VAR: Sig. Dionisi de L’Aquila e Sig. Giallatini di Roma 2.

I precedenti

Sassuolo-Lecce conta un totale di 8 precedenti, quattro dei quali in serie A, due in Coppa Italia e due in serie B. La sfida è finita una volta in pareggio, con sei vittorie dei neroverdi e una vittoria dello Spezia.

In Casa Spezia i precedenti sono soltanto 3, con due vittorie del Sassuolo e un pareggio. Gli spezzini non hanno mai battuto i neroverdi tra le mura amiche.

Bomber della sfida è Mimmo Berardi che contro i liguri ha segnato quattro volte.

L’ultima sfida tra Sassuolo e Spezia si è disputata lo scorso 18 marzo 2022: i neroverdi vinsero per 4-1 con la doppietta di Berardi e le reti di Ayhan e Scamacca. Di Verde l’unico gol spezzino. Di seguito guardiamo gli highlights di quella sfida:

Probabili formazioni Spezia-Sassuolo

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Capradossi, Ekdal, Ellertsson, Holm, Hristov, Maldini, Podgoreanu, Sanca, Sala, Kovalenko.

Allenatore: Luca Gotti.

Ballottaggi: Agudelo-Sala 65%-35%, Bastoni-Kovalenko 55%-45%.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

A disposizione: Pegolo, Russo, Tressoldi, Ayhan, Marchizza, Rogerio, Thorstvedt, Harroui, Obiang, Defrel, Alvarez, Defrel, D’Andrea.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Erlic-Ayhan 55%-45%, Rogerio-Kyriakopoulos 65%-35%, Matheus Henrique-Thorstvedt 55%-45%, Kyriakopoulos-Ceide 60%-40%, Pinamonti-Defrel 55%-45%.

L’arbitro

Sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria l’arbitro di Spezia-Sassuolo, in programma sabato 27 agosto alle ore 20.45 all’Alberto Piccolo di La Spezia (qui il nostro focus).

Il fischietto calabrese sarà coadiuvato da Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Maccadino di Pesaro con Manuel Volpi di Arezzo come quarto uomo. Al VAR Federico Dionisi de L’Aquila e Alessandro Giallatini di Roma 2.

Spezia-Sassuolo in tv

Spezia-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà visibile a partire dalle 20.45 in streaming live e on demand. La telecronaca della gara sarà affidata a Alberto Santi e Emanuele Giaccherini.

Oltre che in tv, la gara sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN attraverso la sua applicazione o via browser, oltre che da TIMVision. Chi non riuscisse a vedere la gara, può seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.