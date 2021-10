DIRETTA Sassuolo-Venezia: Frattesi per il 3-1 nel secondo tempo

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Venezia, gara valida per la 9^ giornata di Serie A in programma oggi, sabato 23 ottobre, alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Venezia su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Venezia

3-1

68′ – Zanetti effettua due cambi: al posto di Ebuehi e Ampadu entrano Mazzocchi e Tessmann.

67′ – GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!! 3-1 del Sassuolo con Frattesi che, servito da Raspadori, supera Romero.

64′ – Tiro di Berardi dal centro dell’area, Romero devia in angolo.

59′ – Frattesi prova a servire al centro Raspadori, chiude bene la difesa del Venezia.

58′ – Doppio cambio nel Venezia: escono Henry e Crnigoj, entrano Forte e Sigurdsson.

56′ – Sinistro di Rogerio al volo, Romero in due tempi la fa sua.

50′ – GOOOOOOOLLLLLL!!!!!! Il Sassuolo ribalta il risultato e si porta in vantaggio con l’autorete di Henry dal cross da calcio d’angolo di Traore.

46′ – Cambio per il Venezia: entra Peretz al posto di Busio.

19:02 – Si riparte! Inizia il secondo tempo di Sassuolo-Venezia.

19:01 – Anche il Venezia rientra in campo ed effettua subito un cambio.

19:00 – I neroverdi sono i primi a rientrare in campo pronti per il secondo tempo.

45’+2 – Si chiude qui il primo tempo tra Sassuolo e Venezia. Al vantaggio del Venezia con Okereke risponde Berardi, è 1-1 al Mapei Stadium.

45′ – Sono 2 i muniti di recupero concessi dall’arbitro.

44′ – Ancora una volta Okereke ha la palla per il vantaggio ma con due interventi decisivi di Chiriches e Consigli, il Sassuolo si rifugia in angolo.

42′ – Raspadori con il destro dall’interno dell’area, tiro deviato e Romero para facilmente.

41′ – Miracolo di Romero sul tiro ravvicinato di Berardi, respinge come può il portiere del Venezia. Bell’azione del Sassuolo.

37′ – GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! Pareggia il Sassuolo. Sinistro di Berardi nell’angolo basso alla destra di Romero e risultato che torna in parità.

33′ – Rete convalidata dopo il controllo del Var. Quindi Sassuolo 0 – Venezia 1.

32′ – VENEZIA IN VANTAGGIO! Un gol spendido di Okereke che con un tiro a giro preciso supera Consigli, palla nell’angolo alto alla sinistra del portiere neroverde.

28′ – Cambio per il Sassuolo: esce l’infortunato Djuricic, entra Traore.

27′ – Cross al centro dalla sinistra di Okereke, svetta di testa Henry e palla che esce di poco sopra la traversa.

27′ – Si ferma Djuricic per infortunio, mister Dionisi è costretto ad effettuare un cambio.

25′ – Sinistro di Crnigoj dal limite, palla deviata in angolo.

23′ – Tiro dalla lunga distanza di Kiyine, murato da Chiriches.

15′ – Inserimento perfetto di Raspadori in area, lo ferma prepotentemente Haps. Per il sig. Di Martino si può proseguire.

9′ – Ammonito Crnigoj per il fallo su Raspadori.

5′ – Riprende ora il gioco, il giovane statunitense del Venezia era rimasto a terra dopo l’intervento regolare su Scamacca.

3′ – Scamacca si libera bene in area per la conclusione ma Busio lo anticipa.

1′ – Il Sassuolo con la classica maglia neroverde, Venezia in tenuta bianca.

18:00 – Via! E’ iniziata Sassuolo-Venezia.

17:57 – Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d’inizio di Sassuolo-Venezia.

17:55 – Buonasera dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Venezia

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic (28′ Traore); Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur, Harroui, Kyriakopoulos, Defrel, Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi

VENEZIA: Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Crnigoj (58′ Sigurdsson), Busio (46′ Peretz); Kiyine, Henry (58′ Forte), Okereke.

A disposizione: Mäenpää, Neri, Mazzocchi, Modolo, Caldara, Molinaro, Schnegg, Tessmann, Bjarkason.

Allenatore: Paolo Zanetti

Il tabellino di Sassuolo-Venezia

SASSUOLO-VENEZIA 2-1

Reti: 32′ Okereke, 37′ Berardi, 50′ aut. Henry

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic (28′ Traore); Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur, Harroui, Kyriakopoulos, Defrel, Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi.

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Crnigoj (58′ Sigurdsson), Busio (46′ Peretz); Kiyine; Henry (58′ Forte), Okereke.

A disposizione: Mäenpää, Neri, Mazzocchi, Modolo, Caldara, Molinaro, Schnegg, Tessmann, Bjarkason.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Sig. Di Martino di Teramo.

Assistenti: Sig. Pagliardini di Arezzo e Sig. Affatato di Vico.

IV Uomo: Sig. Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Sig. Mazzoleni di Bergamo e Sig. Colombo di Como.

Ammoniti: Crnigoj (V)

Espulsi:

Probabili formazioni Sassuolo-Venezia

L’arbitro di Sassuolo-Venezia

Sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18.00 si disputerà Sassuolo-Venezia, gara valida per la giornata numero 9 della serie A 2021-22: l’arbitro sarà Antonio Di Martino di Teramo. A completare la squadra arbitrale di Di Martino per Sassuolo-Venezia ci saranno anche Niccolò Pagliardini di Arezzo e Salvatore Affatato di Vico. Quarto uomo sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo, con Andrea Colombo di Como come A-VAR.

I precedenti tra Sassuolo e Venezia

Sassuolo e Venezia non si incontrano dal 2008, in serie C. Negli unici 4 precedenti due volte l’ha spuntata la squadra lagunare, una volta il Sassuolo e uno il pareggio.

Nei due incontri in casa del Sassuolo, invece, si contano un pareggio e una vittoria.

L’unica vittoria neroverde risale al 3 febbraio 2008, in Sassuolo-Venezia 1-0. Sulla panchina del Sassuolo sedeva Massimiliano Allegri, che avrebbe condotto la squadra alla vittoria del campionato. Tra i giocatori attualmente in rosa, c’era il solo Francesco Magnanelli. A decidere quel match fu Horacio Erpen.

Sassuolo-Venezia, live dal Mapei Stadium, sarà trasmessa in tv in esclusiva da DAZN.

La telecronaca della sfida è affidata ad Andrea Calogero, con l’ex attaccante Stefan Schwoch, nel ruolo di commentatore tecnico.