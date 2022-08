FINALE Sassuolo-Lecce 1-0: una magia di Berardi regala i primi tre punti ai neroverdi

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Lecce, gara valida per la 2^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, sabato 20 agosto, alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro il Lecce su questa pagina. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Lecce

1-0

22:38 FINISCE QUIIII! Il Sassuolo porta a casa tre punti importantissimi alla prima casalinga: battuto il Lecce 1-0 con l’eurogol di Berardi a fine primo tempo.

90+5′ Berardi con l’ennesima magia serve Kyriakopoulos, ma il greco perde palla sul più bello. Giallo per Toljan, che atterra Helgason.

90+4′ Kyriakopoulos con molta esperienza sbilancia Gendrey, guadagnando un preziosissimo fallo laterale.

90+3′ Fuorigioco comminato ad Askildsen: respira il Sassuolo a metà recupero.

90+2′ Lancio illuminante di Berardi per Defrel, il cui stop di petto permette a Falcone di anticiparlo e prendersi il fallo in attacco.

90+1′ Fallo ingenuo di Kyriakopoulos su Banda: il Lecce potrà andare con il cross in area.

90′ Cinque minuti di recupero per le speranze di Lecce.

90′ Baroni richiama in panchina Strefezza e mette Listkowski.

89′ Toljan sbaglia l’appoggio a rimorchio per Harroui e permette la ripartenza al Lecce: Banda ha la meglio su Rogerio, che riesce ugualmente a mettere in out.

88′ Banda pizzicato in fuorigioco sul tocco di Gendrey, che si lascia andare un gesto di stizza: siamo vicini al novantesimo e il Lecce non riesce a tirare con convinzione verso la porta di Consigli.

86′ BERARDI! Uno-due con Lopez e tiro a giro dalla distanza: la palla esce, non di molto.

84′ Imbucata di Thorstvedt per Defrel, tagliato fuori da Blin.

82′ Un po’ irrequieto Berardi: deve stare attento il numero 10, essendo già ammonito.

81′ Resta a terra Berardi, che si sta rimettendo uno scarpino: bordata di fischi da parte della curva del Lecce, che gli danno del buffone.

80′ Dentro Harroui per Frattesi nel Sassuolo. Il Lecce mette Askildsen e Colombo per Gonzalez e Ceesay.

79′ Berardi lancia Toljan nello spazio, ma il Lecce chiude bene ogni pertugio.

78′ HELGASON! La punizione dai 20 metri dell’islandese scavalca la barriera e termina di poco alta sulla traversa.

77′ Banda sfila palla a Frattesi e lo costringe anche all’intervento da ammonizione.

76′ Ha notevolmente abbassato il baricentro il Sassuolo, che non ha chiuso la partita e ne sta pagando le conseguenze.

74′ Frattesi supera con facilità Helgason, ma sbaglia completamente il servizio per Berardi: un po’ sbucciato finora il numero 16, che fa tutto bene fino all’ultima scelta.

73′ Controllo a seguire di Gendrey, che si porta palla sul fondo.

72′ Adesso il Lecce sta spingendo alla ricerca del pari, ma la manovra ospite pecca di precisione, sia nel corto che nel lungo.

70′ Baroni richiama in panchina Bistrovic, dentro al suo posto Helgason.

69′ Cooling break.

68′ Gonzalez prende palla e gambe di Kyriakopoulos: giallo per il centrocampista.

66′ Strefezza si libera di Rogerio con un velo, il terzino non ci sta e lo affonda: giallo per lui. Ancora da trovare le contromisure giuste nei confronti dell’ex Spal.

65′ Blin e Berardi lottano per il pallone: entrambi rimangono a terra, ma la punizione è in favore del Sassuolo.

63′ Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Henrique e Pinamonti, dentro Thorstvedt e Defrel.

63′ Strefezza spreca tutto mandando sul fondo la punizione dal limite.

61′ Proteste del Lecce per un fallo di mano di Henrique: gli ospiti vengono accontentati dal guardalinee, con Colombo che avrebbe fatto proseguire. Graziato Henrique, già ammonito: il cross di Strefezza era molto pericoloso e potevano esserci gli estremi del secondo giallo.

58′ GONZALEZ! Adesso il Sassuolo sta giocando con il fuoco: traversone tagliato di Gendrey per Gonzalez che, tutto solo sul secondo palo, tocca appena mandando sul fondo. Meno fluida la manovra del Sassuolo adesso.

57′ Banda riceve alle spalle di Toljan e guadagna un prezioso corner, sotto la curva del Lecce, come rimarcano i duemila tifosi salentini accorsi al Mapei.

55′ L’arbitro ammonisce Berardi per un fallo netto ad inizio azione su cui era stato dato vantaggio.

55′ PERICOLO! Il cross di Strefezza attraversa l’area senza trovare l’intercetto né di Ferrari né di Erlic: Ceesay non si aspettava di poter ricevere il pallone e lo lascia correre sul fondo.

54′ Gallo reclama invano un contrasto falloso di Frattesi, che gli sfila palla sul lato corto dell’area: il numero 16 entra in area e prende un corner, lamentando l’assenza di un compagno in area.

53′ Filtrante illuminante di Baschirotto per Banda, che spreca tutto allungandosi il pallone sul fondo. Non c’è deviazione di Erlic.

52′ Adesso Gonzalez ha preso in consegna Lopez, seguendolo come un’ombra anche senza palla.

51′ Prezioso Lopez in copertura su Banda: prestazione completa per il francese.

50′ Proteste del Lecce per un fallo tattico di Gendrey su Kyriakopoulos.

49′ Fortunato Blin nel rimpallo con Kyriakopoulos: il greco chiede addirittura un tocco di mano, ma finisce per non ricevere neanche il corner.

48′ Berardi porta tutti a scuola con un altro colpo di tacco utile: stavolta Hjulmand legge la traiettoria e anticipa di un soffio Frattesi, pronto a partire in progressione.

47′ Cross di Gallo in precario equilibrio: Consigli vede arrivare la sfera e la blocca.

46′ INIZIA LA RIPRESA! Resta negli spogliatoi Di Francesco: al suo posto Lameck Banda.

21:31 FINE PRIMO TEMPO! Una magia di Berardi manda le squadre negli spogliatoi: Sassuolo in vantaggio per 1-0 sul Lecce.

45+1′ Due minuti di recupero.

45′ Troppo lento Pinamonti, che non serve né Berardi né Frattesi dando modo al Lecce di chiudere un contropiede invitantissimo.

44′ Non impeccabile Erlic su Ceesay, che spreca tutto con un rasoterra direttamente in fallo laterale.

44′ Gioco a due di qualità pregevole tra Berardi e Frattesi, con il numero 16 che viene però chiuso dall’ottimo Hjulmand.

43′ SASSUOLO VICINO AL BIS! Grande imbucata di Pinamonti per Henrique, il cui tocco sotto viene stoppato da Gendrey: l’azione prosegue con Frattesi, che non riesce a trovare il fondo del sacco.

42′ Tiro velleitario di Ceesay, che oltretutto era in fuorigioco.

41′ E’ una conclusione che Mimmo ha nelle corde e lo ha dimostrato diverse volte: il gol di oggi è il meritato premio per Mimmo, che dimostra ancora una volta quanto sia il leader tecnico di questa squadra.

40′ DOMENICOOOOOOOOOOOOO BERARDIIIIIIIIIIIII! CHE GOL DI BERARDIIIIIIII! Non poteva che essere suo il primo gol di questa Serie A del Sassuolo: palla a spiovere dal limite dell’area calciata al volo a fil di palo, Falcone non può arrivarci.

39′ KYRIAKOPOULOS! Il greco entra in area sull’appoggio di Henrique, controlla e tira sul primo palo: Falcone mette in angolo.

37′ Non si intendono Berardi e Frattesi: l’ex Roma ha servito una palla troppo interna a Berardi. Ma il Sassuolo resta ancora una volta in possesso.

37′ Il primo giallo della partita è per Henrique, che entra alle gambe di Gonzalez bloccando la ripartenza leccese.

36′ Berardi mette giù un pallone con la testa e svernicia Gonzalez: il suo cross in mezzo è facile preda di Falcone.

35′ Sventagliata di Berardi bloccata da un colpo col braccio di Bistrovic: il Sassuolo vuole ribattere velocemente, ma Colombo è di diverso avviso.

34′ CEESAY! Pasticcio clamoroso di Ferrari, che perde una palla sanguinosa: Ceesay punta Erlic e tira di prima intenzione col mancino. La deviazione del croato evita che il pallone termini sotto l’incrocio, è solo corner per il Lecce.

32′ Doppia finta di Berardi, che alla terza batte: altro corner per il Sassuolo. Il secondo tentativo termina peggio, con il pallone che torna nella disponibilità degli ospiti.

32′ Baschirotto salva tutto sul pericoloso cross basso di Toljan: il tedesco era stato imbeccato dal solito Berardi.

31′ Va a segno la pressione solitaria di Berardi su Falcone: il portiere rinvia in out. Torna in possesso di palla il Sassuolo.

29′ Ceesay spezza in due la pressione del Sassuolo servendo alle proprie spalle Bistrovic, che getta alle ortiche la superiorità numerica mandando in fallo laterale l’apertura per Di Francesco.

28′ Riprende il gioco.

25′ Cooling break indetto dall’arbitro Colombo.

25′ Pinamonti difende palla e viene atterrato fallosamente sui 25 metri: Berardi si incarica della battuta ma manca lo specchio.

24′ Adesso il Sassuolo è saldamente in controllo della gara: ma occhio alle ripartenze del Lecce, soprattutto con Strefezza. Il canovaccio tattico rasenta molto quello di lunedì contro la Juve, adesso serve un gol per mettere le cose in discesa.

22′ BERARDI! Controllo e tiro del numero 10 su assist di Toljan: la specialità della casa. Stavolta Falcone è fortunato: la palla esce di un soffio oltre il palo più lontano.

22′ Berardi va sul fondo e appoggia a rimorchio col piede debole: libera Gonzalez.

20′ Imbucata di Berardi per Frattesi, che taglia alle spalle di Baschirotto: il roccioso centrale la tocca appena, Falcone perfeziona il disimpegno. Palla ai salentini.

19′ Pinamonti si allunga troppo la palla perdendo il tempo per il tiro: tiro che invece tenta Henrique, trovando una deviazione sulla sua strada.

17′ Ancora Lecce pericoloso! Qualche dubbio sul controllo di Ceesay, forse con il braccio: l’arbitro fa proseguire, il numero 77 va al cross sul secondo palo per Strefezza che, accorso alle spalle di Toljan, si allunga palla sul fondo. Era tutto solo, l’ex Spal.

15′ DI FRANCESCO! Primo tiro nello specchio per Difra jr: Consigli non si fida della presa e appoggia in corner.

15′ Frattesi per poco non combina una frittata con un passaggio orizzontale per Rogerio: per sua fortuna Strefezza non riesce a controllare la sfera ma soltanto a sfiorarla.

13′ Cercatissimo Ceesay, destinatario anche di quest’ultimo cross di Hjulmand: qualche giro di troppo per il pallone, che termina docile tra le braccia di Consigli.

12′ Strefezza ribadisce in area piccola il servizio di Gonzalez: tutto semplice per Consigli.

11′ Provvidenziale copertura difensiva di Gallo su Berardi, imbeccato da un lancio a tutto campo di Kyriakopoulos.

10′ Corner di Berardi sul secondo palo per Pinamonti, che colpisce di testa reclamando invano una deviazione.

9′ Dopo un inizio stentato, adesso il Sassuolo ha preso coraggio: primo corner anche per i neroverdi.

8′ Matheus Henrique perde una palla sanguinosa sul pressing del solito Strefezza: ci mette una pezza Lopez, che fa ripartire l’azione.

8′ Gallo spazza male e regala palla a Pinamonti, che si perde nelle finte e perde anche palla.

6′ Berardi apre per Toljan, chiuso bene da Baschirotto. Si vede anche il Sassuolo.

5′ Il Sassuolo si imbottiglia spesso sulla fascia sinistra e viene puntualmente bloccato da Strefezza.

4′ Primo angolo per il Lecce, che ha iniziato con un buon piglio.

2′ Ancora Strefezza col cross: stavolta la traccia è fuori misura per Gonzalez. Rimessa per Consigli.

1′ RISCHIO SASSUOLO! Rogerio perde un pallone ingenuamente sulla pressione di Strefezza: Ferrari mette una pezza sul pericoloso cross del brasiliano all’indirizzo di Ceesay.

1′ INIZIA SASSUOLO-LECCE! Primo possesso in favore del Sassuolo, che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione.

20:41 Le squadre fanno il loro ingresso in campo!

20:34 Dieci minuti al fischio d’inizio di Sassuolo-Lecce, prima casalinga per i neroverdi in questa Serie A 22/23.

20:27 La frangia più calda dei tifosi del Lecce ha iniziato a sostenere a gran voce i propri beniamini, che stanno terminando il riscaldamento.

20:24 L’unico precedente tra Sassuolo e Lecce in Serie A risale a luglio 2020, nel finale del campionato martoriato dal Covid: in quell’occasione finì 4-2 per il Sassuolo, ma tre dei quattro marcatori non saranno della partita oggi, due perché ceduti (Caputo e Boga) e il terzo (Muldur) perché infortunato.

20:08 Esce dagli spogliatoi anche il Lecce.

20:02 Già in campo l’undici titolare per il Sassuolo, accolto dagli applausi della curva.

19:58 In campo i portieri delle due squadre per il riscaldamento.

19:54 Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce: prima da titolare in partita ufficiale per Martin Erlic, che scalza Ayhan al fianco di Ferrari. Dal primo anche Andrea Pinamonti: c’è attesa per il suo impatto in maglia neroverde. Confermato invece Kyriakopoulos come ala sinistra.

Tabellino Sassuolo-Lecce

SASSUOLO-LECCE 1-0

Reti: 40′ Berardi (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Harroui), Maxime Lopez, Matheus Henrique (63′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (63′ Defrel), Kyriakopoulos (95′ Ayhan).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Ruan.

Allenatore: Alessio Dionisi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic (70′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (80′ Askildsen); Strefezza (90′ Listkowski), Ceesay (80′ Colombo), Di Francesco (46′ Banda).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Sig. Colombo di Como.

Assistenti: Sig. Rossi di Biella e Sig. Marchi di Bologna.

IV Uomo: Sig. Miele di Torino.

VAR: Sig. Paterna di Teramo e Sig. Irrati di Pistoia.

Ammoniti: 37′ Henrique (S), 55′ Berardi (S), 66′ Rogerio (S), 68′ Gonzalez (L), 77′ Frattesi (S), 95′ Toljan (S)

Espulsi:

Note:

I precedenti

Sassuolo-Lecce conta un totale di 4 precedenti, due dei quali in serie A e due in serie B. La sfida è finita tre volte in pareggio, con una vittoria dei neroverdi.

Il Sassuolo non ha mai perso contro il Lecce. Bomber della sfida è Mimmo Berardi che contro i giallorossi ha segnato due volte.

L’ultimo Sassuolo-Lecce si è giocata il 4 luglio 2020 e ha visto i neroverdi vincere 4-2 sui salentini, due volte capaci di rimontare il parziale. Al primo gol di Caputo rispose Lucioni, al secondo di Berardi rispose Mancosu. Toccò a Boga e a Muldur chiudere il conto sul risultato finale. Ecco gli highlights di quella sfida:

L’arbitro

Sarà il signor Andrea Colombo di Como l’arbitro di Sassuolo-Lecce, partita in programma sabato 20 agosto alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il sig. Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi di Biella e Daniele Marchi di Bologna. Quarto uomo Davide Miele di Torino. Al Var ci saranno Daniele Paterna di Teramo e Massimiliano Irrati di Pistoia.

Sassuolo-Lecce in tv

Sassuolo-Lecce sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà visibile a partire dalle 20.45 in streaming live e on demand. La telecronaca della gara sarà affidata a Andrea Calogero e Dario Marcolin. A bordocampo Barbara Cirillo.

Oltre che in tv, la gara sarà trasmessa via streaming sempre da DAZN attraverso la sua applicazione o via browser. Chi non riuscisse a vedere la gara, può seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito, CanaleSassuolo.it, insieme all’ampio post-partita con tabellino, pagelle, dichiarazioni e commenti.