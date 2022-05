DIRETTA Sassuolo-Juventus Quarti Under 16 0-0: occasione per Piccolo

Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Juventus, andata dei Quarti di Finale del Campionato Under 16. Il match è in programma oggi, domenica 22 maggio, alle ore 15 presso il Mapei Football Center di Sassuolo. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro la Juventus su questa pagina. Forza Sasol!

Diretta Sassuolo-Juventus Under 16

0-0

36′ Cross di Marazzita per Benvenuti che, spalle alla porta, colpisce al volo bene ma con poca precisione.

35′ Anastasini fa quello che vuole sulla fascia destra e scucchiaia per Lattanzi: Finocchiaro rinviene e lo atterra in scivolata, c’erano gli estremi per un giallo.

34′ Bella apertura di esterno di Suplja per Iodice, Ventre poi lo blocca e riparte.

32′ Occasione Sassuolo! Cross basso di Lattanzi per l’inserimento di Seminari, murato sul più bello da Meringolo: l’azione prosegue con un tiro svirgolato di Iodice dalla lunetta dell’area.

31′ Crapisto atterra da dietro Marazzita: punizione Sassuolo.

31′ Rientra in campo Anastasini.

30′ Cross di Pagnucco con sponda di Scarpetta: gesto di stizza del numero 4, sul cui tocco non arriva nessuno.

29′ Ghiaccio sul polso per Anastasini, che esce dal campo: da vedere se riuscirà a continuare.

28′ Imbucata centrale di Boufandar spazzata in angolo da Piccolo. Anastasini si tiene il polso, c’è bisogno dell’intervento dei due sanitari.

27′ Sassuolo ora un po’ in difficoltà: la Juve ha aumentato i giri del motore.

27′ Finocchiaro ubriaca Benvenuti, va sul fondo e cerca il primo palo: sicuro Viganò in presa bassa.

26′ Altro fuorigioco fischiato a Biliboc.

25′ Marazzita pecca di egoismo cercando il tiro da distanza siderale anziché girare la sfera. Conclusione alta di qualche metro.

24′ Palla persa a metà campo da Iodice, Ventre parte come un treno superando Marazzita ma non Piccolo, che lo ha tamponato senza mezze misure. Giallo ineccepibile anche per il centrale neroverde.

23′ Pagnucco supera con una veronica due avversari ma si porta il pallone sul fondo. Il Sassuolo non sta riuscendo a porre rimedio alle scorribande juventine sulla propria fascia destra di difesa.

21′ Cooling break per le due squadre. Anche oggi a Sassuolo la temperatura è proibitiva, visto anche l’orario.

20′ Corpo a corpo reiterato tra Lattanzi e Pagnucco: la Juve recupera palla e Lattanzi reagisce, contatto lieve ma sufficiente a causare l’ammonizione del numero 9 neroverde.

19′ Marazzita trattiene Boufandar sulla metà campo: avvertimento per il numero 4.

18′ PICCOLO! Cross in mezzo di Lattanzi respinto malamente dalla difesa juventina, sul pallone si avventa Piccolo che gira di prima con scarsa potenza. Piras blocca a terra.

16′ Seminari resiste ad una trattenuta ma non ad una seconda: l’arbitro torna sui propri passi e fischia il primo intervento. Sul pallone Anastasini e Marazzita.

15′ Cross interessante di Pagnucco su cui Pugno interviene con il braccio largo: se ne accorge l’arbitro, che concede la punizione al Sassuolo.

15′ Anastasini recupera palla a metà campo e verticalizza subito per Petito, che non aggancia la sfera. Possesso che ritorna tra i piedi dei giocatori ospiti.

14′ Petito supera Scarpetta in velocità e crossa in mezzo per l’accorrente Seminari: Piras esce dai pali e fa sua la sfera.

13′ Crapisto supera Suplja ma si trascina palla in out: riparte il Sassuolo, che sembra aver esaurito la verve iniziale.

11′ Egoista qui Finocchiaro! Il numero 10 era stato innescato sulla sinistra dopo un mancato intervento di Benvenuti, accorso su Pagnucco: nonostante i due compagni in mezzo, Finocchiaro ha tirato col mancino in precario equilibrio mancando lo specchio.

10′ Rischio autogol per Piccolo! Cross basso dalla sinistra di Pagnucco, Piccolo arriva in anticipo ma devia verso la propria porta: è fortunato a trovarsi il pallone tra le braccia Viganò.

9′ Dribbling sur place di Petito su Ngana, che abbocca alla finta e colpisce alla caviglia il numero 11.

7′ Biliboc pescato in fuorigioco su un filtrante proveniente dalla linea mediana di campo. Riparte il Sassuolo.

7′ Ottimo intercetto di Marazzita su Finocchiaro, che aveva vinto preso il tempo a Benvenuti.

6′ Juve un po’ in affanno in questo avvio: sono già un paio i palloni spazzati in fallo laterale dai difensori bianconeri, sulla pressione di quelli neroverdi, oggi in realtà con la divisa blu.

5′ Proteste del Sassuolo per una presunta trattenuta di Meringolo su Petito, che lo stava braccando. Nessun provvedimento da parte dell’arbitro, decisione che sembra giusta.

4′ Marazzita vince un rimpallo, si incunea in area e tira col destro: tentativo murato. Sulla respinta Benvenuti va in anticipo e tira a sua volta: la conclusione si impenna ed esce alta sulla traversa.

3′ Cross di Lattanzi su cui Ventre ripiega bene, sventando il pericolo.

2′ Prima parata di giornata di Viganò, che blocca senza problemi il destro centrale di Finocchiaro.

2′ Juve con il tridente Finocchiaro-Pugno-Biliboc, mediana tutta qualità con Ngana, Boufandar e Crapisto.

1′ Il Sassuolo riparte dal 4-3-3, con Lattanzi sulla destra e Anastasini sulla sinistra: la posizione di quest’ultimo in realtà sarà ibrida per tutta la partita.

1′ INIZIA SASSUOLO-JUVE! Primo possesso per i neroverdi, che attaccheranno da sinistra a destra rispetto alla tribuna dello Spazzoli.

14.45 Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi.

14.32 La Juve arriva ai quarti dopo aver liquidato la pratica Torino con ben 10 gol segnati, equamente distribuiti tra andata e ritorno.

14.23 Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juve Under 16: Baiocchi conferma in toto la formazione che ha sbancato Zingonia mercoledì scorso.

Tabellino Sassuolo-Juventus Under 16

SASSUOLO-JUVENTUS 0-0

Reti:

SASSUOLO: Viganò, Benvenuti G, Iodice, Marazzita, Piccolo, Mazzoni (C), Suplja, Seminari, Lattanzi, Anastasini, Petito.

A disposizione: Furghieri, Crosariol, Benvenuti T, Barani, Acatullo, Taparelli, Cardascio, Fontanini, Thea.

Allenatore: Filippo Baiocchi.

JUVENTUS: Piras, Ventre, Pagnucco, Scarpetta, Boufandar, Meringolo, Ngana, Crapisto, Pugno, Finocchiaro, Biliboc.

A disposizione: Menino, Balzano, Nobile, Giorgio, Nisci, De Salvo, Scienza, Nuti, Grosso.

Allenatore: Piero Panzanaro.

Arbitro: Sig. Pizzi di Bergamo.

Assistenti: Sig. Mauriello di Bologna e Sig. Melnychuk di Bologna.

Ammoniti: 20′ Lattanzi (S), 24′ Piccolo (S)

Espulsi:

Note: