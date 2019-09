Diretta Roma-Sassuolo: inizio ore 18

Buonasera tifosi neroverdi!

Benvenuti sulla diretta di Roma-Sassuolo, live trasmesso da CanaleSassuolo. Dopo l’ottima vittoria maturata nella seconda giornata di Campionato contro la Sampdoria, il Sassuolo affronta la nuova Roma targata mister Fonseca. Locali con 2 punti in graduatoria, ospiti con 3. Ci aspettiamo una bella partita, seguitela con noi. Forza Sasol!

ROMA SASSUOLO 0-0

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-SASSUOLO Saranno rese pubbliche poco dopo le ore 17:00

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SASSUOLO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Cetin, Juan Jesus, Santon, Smalling, Spinazzola, Diawara, Mkhitarian, Pastore, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Perotti, Under, Zappacosta.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marlon, Peluso, Romagna, Toljan, Tripaldelli, Ghion, Mazzitelli, Boga, Defrel, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Muldur-Toljan 55-45, Chiriches-Marlon 51-49, Kyriakopoulos-Peluso 51-49, Locatelli-Boga 55-45 (con l’ivoriano passaggio al 4-3-3).

Indisponibili: Bourabia, Magnanelli, Rogerio.

Ecco le parole di mister Roberto De Zerbi rilasciate ieri in conferenza stampa: “Loro cercheranno di fare la partita quindi hanno il nostro stesso obiettivo. Di fronte troveremo una squadra forte con giocatori fisici ma ciò non toglie nulla al tentativo che faremo di fare la nostra gara. Mi aspetto una bella gara da giocare. La Roma è una grande squadra, ha qualità di palleggio e finire in mezzo a questa situazione può essere critica, ma a nostra volta dobbiamo difenderci bene ed esaltare al massimo la nostra fase di possesso e la nostra manovra. Noi usciamo più forti dal calciomercato”.

QUI il nostro Focus on Roma-Sassuolo con tutti i precedenti, curiosità, ex della partita e quote scommesse.

Sarà il Sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Roma-Sassuolo, gara della terza giornata di Serie A in programma domenica 15 settembre alle 18 all’Olimpico di Roma. Il fischietto veneto, che dirigerà un match del Sassuolo per la quinta volta in carriera, sarà coadiuvato dal Sig. Peretti di Verona e dal Sig. Vivenzi di Brescia. Quarto uomo il Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti VAR il Sig. Giacomelli di Trieste e il Sig. Tolfo di Pordenone.