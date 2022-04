FINALE Inter-Sassuolo Primavera 2-1: Iliev regala i tre punti all’Inter allo scadere

Benvenuti sulla diretta di Inter-Sassuolo Primavera, gara valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, lunedì 4 aprile, alle ore 15:00 presso il Suning Youth Development Center di Milano. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro l’Inter su questa pagina. A seguire, l’intervista esclusiva a mister Bigica. Forza Sasol!

Diretta Inter-Sassuolo

2-1

16:56 – FINISCE QUI! Passa l’Inter grazie al gol di Iliev allo scadere.

50′ – Prova un assalto della disperazione il Sassuolo, ma l’Inter è ben coperta.

48′ – Gol dell’Inter, Iliev. Sulla punizione di Peschetola, Iliev è il più lesto di tutti e infila Vitale. Nerazzurri avanti.

48′ – Fallo di Mirando su Abiuso, punizione dai venticinque metri per l’Inter.

47′ – Ci prova sempre l’Inter, ma il Sassuolo è messo bene in campo e non concede occasione di tiro ai nerazzurri.

45′ – 5 minuti di recupero.

45′ – Cross di Nunziatini a cercare Abiuso, ma l’attaccante nerazzurro tocca il pallone con la mano vanificando il tutto.

45′ – E’ forcing finale dell’Inter. Sassuolo tutto arroccato nella propria metà campo.

43′ – Cross di Casolari dalla trequarti, ma né Diawara né Aucelli ci arrivano.

40′ – Doppio cambio nel Sassuolo: escono Zenelaj e Toure, entrano Casolari e Arcopinto.

39′ – Intervento in ritardo di Nunziatini su Zenelaj e giallo.

38′ – Ammonito il direttore neroverde Palmieri per proteste.

37′ – Sugli sviluppi di un corner, Nunziatini prova la volè con il sinistro, ma il pallone finisce altissimo.

36′ – Cambio nell’Inter: esce Carboni ed entra Iliev.

35′ – Ultimi dieci minuti, tutta l’Inter riversata nella metà campo neroverde a caccia del gol della vittoria.

33′ – Ancora Inter in avanti, ma il cross di Nunziatini è morbido e Flamingo riesce ad allontanare.

32′ – Angolo di Peschetola, libera la difesa neroverde.

30′ – Occasione Inter! Sinistro violento dal limite di Nunziatini, palla larga.

28′ – Doppio cambio nel Sassuolo: escono Samele e Forchignone, entrano Diawara e Cehu.

26′ – Occasione Inter! Angolo dalla destra di Peschetola, Hoti svetta più in alto di tutti e manda alto sopra la traversa.

24′ – Occasione Inter! Peschetola imbuca per Jurgens che calcia con il sinistro, palla alta.

23′ – Cambio nell’Inter: esce Fabbian ed entra Andersen.

21′ – Grande cambio di campo di Zenelaj a pescare Forchignone, il numero 95 serve l’accorrente Pieragnolo che conquista un calcio d’angolo. Sugli sviluppi, Rovida esce e respinge.

19′ – Corre ai ripari Bigica: esce D’Andrea ed entra Pieragnolo.

19′ – La punizione di Peschetola finisce direttamente sul fondo.

17′ – ESPULSO MACCHIONI! Errore nel movimento della difesa del Sassuolo, Macchioni commette fallo da ultimo uomo stendendo Peschetola al limite dell’area.

14′ – Cambio nell’Inter: escono Zuberek e Cecchini Muller, entrano Abiuso e Nunziatini.

13′ – Crampi per Zuberek, ora fermo a terra nell’area neroverde.

11′ – Ammonito Zenelaj per un intervento in ritardo. Nel frattempo, i neroverdi protestano per un intervento a gamba tesa di un calciatore neroazzurro nella propria area.

10′ – Continua la pressione neroverde: ora i ragazzi di Bigica hanno messo le tende nella metà campo nerazzurra.

8′ – Occasione Sassuolo! Scambio dalla bandierina dei neroverdi, Forchignone salta due avversari e incrocia sul secondo palo, ma il suo tiro esce davvero di pochissimo. Trema la retroguardia nerazzurra.

7′ – Grande chiusura di Paz! Cross avvolgente di Peschetola a cercare Fabbian sul secondo palo, ma Paz allunga il pallone in corner con un grande intervento. Sul corner, Vitale esce e blocca.

6′ – Cosa si è mangiato Forchignone! Cross bellissimo di Paz verso il centro dell’area, ottimo movimento dell’esterno neroverde ma al momento della conclusione il numero 95 manca completamente il pallone graziando Rovida.

5′ – Grande discesa di Macchioni sulla sinistra, il terzino neroverde entra in area di rigore ma al posto di calciare cerca il suggerimento verso il centro. Libera la difesa dell’Inter.

3′ – Si è ripreso il capitano neroverde, che ora è regolarmente in campo.

2′ – Sbracciata involontaria di Gryger su Aucelli, che è rimasto a terra.

16:05 – COMINCIA LA RIPRESA!

16:02 – I neroverdi sono già tornati sul terreno di gioco. Tra poco il via della ripresa.

15:49 – Si è concluso sull’1-1 il primo tempo di Inter-Sassuolo. Dopo il vantaggio siglato da Peschetola, una grande reazione dei neroverdi ha portato al pareggio di Flamingo. Grande intensità in campo.

14:48 – FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

45′ – Segnalato 1 minuto di recupero.

43′ – Occasione Inter! Pasticcio di Flamingo che lascia il pallone a Jurgens, il numero 9 non ci pensa due volte e scocca il destro ma il pallone finisce altissimo.

41′ – Occasione Sassuolo! Aucelli riceve da Paz e indirizza il sinistro all’angolino, Rovida si distende e devia in angolo. Grande intervento del portiere nerazzurro. Sugli sviluppi dell’angolo, Zenelaj stacca di testa ma il pallone finisce alto.

38′ – FLAMINGOOOOOOOOOOOO! Ha pareggiato il Sassuolo! Zenelaj imbuca per Macchioni che crossa al centro, Flamingo stoppa il pallone, si gira e scaraventa in porta il gol del pareggio.

37′ – E’ rimasto a terra Cecchini Muller, staff medico dell’Inter in campo.

36′ – D’Andrea sguscia via a Hoti che lo abbatte. Ammonito.

34′ – Occasione Sassuolo! Lancio lungo di Aucelli alla ricerca di D’Andrea, il numero 17 prova il destro di prima intenzione che, però, termina sul fondo.

32′ – Palla morbida di D’Andrea a cercare l’inserimento di Macchioni, ma il colpo di testa di quest’ultimo è debole e finisce tra le braccia di Rovida.

29′ – Paz arriva sul fondo dopo una bella palla di D’Andrea e guadagna corner. Sugli sviluppi dell’angolo, Samele colpisce di testa ma il pallone termina morbido tra le braccia di Rovida.

25′ – Occasione Sassuolo! Sugli sviluppi dell’angolo, Toure vince un rimpallo e cerca il sinistro sul secondo palo ma il pallone esce di poco.

25′ – D’Andrea cerca il taglio di Samele sul primo palo, ma il colpo di testa dell’attaccante neroverde viene deviato in angolo da un giocatore dell’Inter.

24′ – Forchignone scappa a Dervishi che lo stende. Punizione da buona posizione per i neroverdi.

22′ – Eurogol di Peschetola! Ottima transizione offensiva dell’Inter con Peschetola che dal limite dell’area rientra sul mancino e infila Vitale sotto l’incrocio.

20′ – D’Andrea si allunga il pallone durante la progressione e rifila un pestone a Cortinovis. Ammonito.

18′ – Occasione Inter! Gran lancio di Hoti a pescare Carboni, il numero 6 nerazzurro salta Paz e prova il mancino ad incrociare. Palla direttamente in fallo laterale.

16′ – Angolo di Peschetola dalla sinistra, libera ancora bene la difesa neroverde.

15′ – Prova a prendere le redini del gioco la squadra di mister Bigica, ma l’Inter non concede spazi.

12′ – Sgambetto di D’Andrea su Carboni. L’arbitro fischia fallo e redarguisce l’attaccante neroverde.

11′ – Trattenuta reiterata di Fabbian su Paz e giallo.

9′ – Sul corner, Rovida esce bene anticipando Samele con il pugno.

8′ – Aucelli ci prova dal limite sugli sviluppi di corner, palla deviata che finisce nuovamente sul fondo.

8′ – Recrimina il Sassuolo per un contatto in area di rigore nel quale D’Andrea è finito a terra, ma per l’arbitro non c’è nulla.

7′ – Bella progressione di Forchignone, ma l’attaccante neroverde viene fermato sul più bello.

6′ – Angolo di Peschetola dalla destra a rientrare, libera bene la difesa dell’Iter. Gryger prova il tiro dalla distanza ma la palla finisce altissima.

5′ – Brutta uscita con la palla dei neroverdi, Jurgens fa tutto da solo e va al tiro, ma Miranda è bravo ad opporsi.

4′ – Buona ripartenza dei neroverdi, ma il pallone di Forchignone è impreciso e Macchioni non riesce ad andare sul fondo per crossare perdendo il possesso.

2′ – Squadre subito aggressive, tanta intensità sul terreno di gioco.

1′ – Il primo pallone è stato mosso dal Sassuolo.

15:02 – E’ COMINCIATA INTER-SASSUOLO!

15:00 – Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

14:58 – Stanno entrando in campo i giocatori delle panchine delle due squadre.

14:52 – Cielo luminoso e clima mite qui a Milano, ci sono tutte le condizioni per vedere una grande partita.

14:48 – Terminate le operazioni di riscaldamento per entrambe le squadre.

14:45 – Le squadre stanno effettuando le operazioni di riscaldamento, tra 15 minuti il via alla gara.

14:33 – Buon pomeriggio da Milano, mister Chivu e Bigica hanno scelto i 22 che si affronteranno dal primo minuto.

Tabellino Inter-Sassuolo Primavera

INTER-SASSUOLO 2-1



Reti: 22′ Peschetola (I), 38′ Flamingo (S), 93′ Iliev (I)

INTER (4-3-1-2): Rovida; Dervishi, Cortinovis, Hoti, F. Carboni (80′ Iliev); Grygar, Cecchini Muller (59′ Nunziatini), Fabbian (68′ Andersen); Peschetola; Jurgens, Zuberek (59′ Abiuso).

A disposizione: Basti, Botis, Matjaz, Mirarchi, Pelamatti, Owusu, Peretti.

Allenatore: Cristian Chi.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Macchioni; Toure, (84′ Arcopinto), Zenelaj (84′ Casolari) Aucelli; D’Andrea (64′ Pieragnolo), Samele (73′ Diawara), Forchignone (73′ Cehu).

A disposizione: Zacchi, Mata, Zalli, Ahmed, Ngingi, Cavallini,.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Ammoniti: 11′ Fabbian (I), 20′ D’Andrea (S), 36′ Hoti (I), 56′ Zenelaj (S), 84′ Nunziatini (I)

Espulsi: 62′ Macchioni (S)

Note:

Arbitro: Sig. Calzavara di Varese.

Assistenti: Sig. Taverna di Bergamo e Sig. Piatti di Como.

Formazioni Ufficiali Inter-Sassuolo

INTER (4-3-1-2): Rovida; Dervishi, Cortinovis, Hoti, F. Carboni; Grygar, Cecchini Muller, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Macchioni; Toure, Zenelaj, Aucelli; D’Andrea, Samele, Forchignone.

