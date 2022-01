DIRETTA Empoli-Sassuolo 1-2: fine primo tempo, gol di Berardi, Henderson e Raspadori

Benvenuti sulla diretta di Empoli-Sassuolo, gara valida per la 21^ giornata di Serie A in programma oggi, domenica 9 gennaio, alle ore 14:30 presso lo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli. Canale Sassuolo vi racconterà tutte le emozioni del match contro l’Empoli su questa pagina grazie alla presenza dell’inviato al Castellani. A seguire, l’ampio post-partita con pagelle, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol!

Diretta Empoli-Sassuolo

1-2

15.17 Su un colpo di testa alto di Cutrone si conclude il primo tempo: Empoli e Sassuolo hanno dato vita ad un bellissimo primo tempo, che gli emiliani stanno conducendo per 1-2 grazie alle reti di Berardi e Raspadori. Momentaneo pareggio empolese di Henderson.

45+2′ Zurkowski difende l’angolo sul tocco di Rogerio: ultima opportunità per l’Empoli.

45′ Due minuti di recupero in questo primo tempo.

44′ Berardi scodella bene per Toljan, ma il suo cross in mezzo viene liberato da Viti. Ottimo l’apporto dei terzini nella costruzione del gioco.

43′ Occasionissima Sassuolo! Corner battuto sul secondo palo per Berardi, che la rimette in mezzo di piatto destro per Ferrari: il numero 31 manca di un soffio la conclusione a rete con il tacco e la palla sfila sul fondo.

42′ Il Sassuolo sta trovando praterie nella metà campo dell’Empoli: ora Kyriakopoulos va alla conclusione dopo una sgroppata di Toljan, lanciato bene da Lopez. Angolo Sassuolo.

41′ Occasione Sassuolo! Gran bella finta di corpo di Raspadori su Marchizza, il numero 18 apre sulla destra per l’accorrente Toljan che tira in diagonale mancando di poco il bersaglio grosso.

40′ Ancora Empoli, stavolta con Pinamonti, che difende palla spalle alla porta da Chiriches e conclude a sorpresa col destro, trovando un buon Consigli sul primo palo.

39′ Occasione Empoli! Zurkowski riceve palla e appoggia a rimorchio per Cutrone, il cui destro di prima viene deviato in angolo da Ferrari.

37′ Accanto a noi in postazione c’è Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A.

36′ Berardi va sul fondo ma Marchizza fa buona guardia e, con un po’ di fortuna, guadagna una rimessa dal fondo.

34′ Sassuolo davvero reattivo su ogni pallone e molto bravo a verticalizzare, trovando sempre una linea di passaggio.

33′ Berardi stavolta cade a terra, con molta esperienza, sulla pressione di Marchizza: Volpi fischia punizione per il Sassuolo.

32′ Proteste empolesi per un tocco in area di Chiriches su Ismajli, fa proseguire Volpi. Dall’altra parte, stesso metro di giudizio per un tocco di Marchizza su Berardi.

31′ Punizione di Bajrami che termina lunga sul secondo palo.

31′ Continua il calvario di Difra jr, la cui carriera è sempre stata contrassegnata da infortuni.

30′ Cambio confermato: fuori Di Francesco, dentro Cutrone.

29′ Si riscalda Cutrone, sembra non farcela Di Francesco che si accascia a terra.

27′ Il Sassuolo torna ad attaccare: Berardi serve Defrel, che gli restituisce palla in area, ma il suggerimento in area del numero 25 viene liberato da un difensore azzurro.

26′ Riprende ora il gioco, dopo un breve check del VAR.

24′ GOOOOOOOOOLLLL SASSUOLOOOOOOOOOO! CHE GOL DI GIACOMO RASPADORIIII! Berardi appoggia centralmente per Raspadori, che manda al bar Ismajli e trafigge Vicario sul secondo palo. Vantaggio ristabilito al Castellani.

23′ Primo quarto di gara molto godibile al Castellani, con un gol a testa e molte occasioni, soprattutto di marca neroverde.

22′ Occasione Sassuolo! Corner di Berardi sul secondo palo per Toljan, la palla scavalca Vicario e viene salvata sulla linea da Viti.

21′ Buona azione orchestrata da Defrel, che va da destra a sinistra fino a Kyriakopoulos, il cui cross basso viene spazzato via da Zurkowski. Sul prosieguo, Berardi entra in area e guadagna un angolo.

20′ Occasione Empoli! Bajrami innesca bene Di Francesco, che serve a rimorchio Henderson: tiro di prima e palla alta da ottima posizione.

20′ Kyriakopoulos fa a sportellate con Stojanovic e commette fallo: riparte l’Empoli.

17′ E’ un gol che fa male, quello subito dal Sassuolo, e che rischia di colpire nel morale una squadra che aveva approcciato in maniera perfetta alla gara.

16′ GOL EMPOLI! Pareggio azzurro con Henderson, che rimedia all’errore precedente. Non perfetto Lopez nell’occasione, che non spazza via un pallone sporco in area e permette allo scozzese di battere a rete, Consigli devia soltanto ma non abbastanza per togliere il pallone dal fondo del sacco.

15′ OCCASIONE SASSUOLO! Ferrari recupera palla a metà campo, la serve a Kyriakopoulos che a sua volta va da Raspadori al limite: destro a giro di Jack che fa la barba al palo più lontano.

14′ Ed è un vantaggio giusto, quello che sta maturando al Castellani: il Sassuolo ha dominato il primo quarto d’ora, sbattendo su Vicario almeno tre volte prima di trafiggerlo.

13′ GOOOOOOOOOLLLL SASSUOLOOOOOOO! Berardi apre il mancino e spiazza Vicario, meritatissimo vantaggio neroverde ad Empoli.

12′ RIGORE SASSUOLO! Berardi steso in area da Henderson dopo un tiro-cross di Toljan, sul dischetto c’è lo stesso Berardi.

11′ Defrel prova l’imbucata per Raspadori, fa buona guardia la difesa toscana.

9′ Bravissimo Berardi a decentrarsi, fare un uno-due con Harroui ed andare al tiro: la traiettoria non è abbastanza angolata per impensierire Vicario.

7′ Continua a spingere il Sassuolo: Kyriakopoulos va via a Stojanovic, si accentra e restituisce palla a Raspadori, che tenta il destro a giro mancando la porta di un paio di metri.

6′ Pinamonti pescato in fuorigioco.

5′ Sassuolo martellante: ci prova anche Defrel dal limite dell’area, stavolta Vicario la blocca.

4′ Ancora Sassuolo pericoloso con Harroui, respinge Vicario. Sul prosieguo dell’azione, Raspadori prova la serpentina in area ma commette fallo.

3′ OCCASIONE SASSUOLO! Un rimpallo sulla trequarti favorisce Raspadori, che si invola verso l’area e serve Berardi: si supera Vicario sul destro di Mimmo.

2′ Pinamonti fa a spallate con Chiriches prima e con Ferrari poi, commettendo fallo. Riparte il Sassuolo.

1′ Primo suggerimento di Kyriakopoulos per Viti, fa buona guardia Viti che mette in out.

1′ – INIZIA EMPOLI-SASSUOLO! Primo pallone mosso dal Sassuolo. Tenuta bianca da trasferta per il Sassuolo, Empoli con la classica casacca azzurra.

14.27 Squadre in campo in questo istante.

14.16 Partono le schermaglie a distanza tra le frange più calde dei tifosi di Empoli e Sassuolo, rivali da tanti anni.

14.14 Sessione di tiri per entrambe le squadre, che a breve torneranno negli spogliatoi.

13.53 Saluti calorosi, invece, tra Dionisi e alcuni membri dello staff e della squadra azzurra.

13.50 Dionisi è entrato sul terreno di gioco ed è stato accolto da una valanga di insulti provenienti dalla gradinata empolese: i tifosi non hanno scordato l’addio a giugno, a pochi giorni dalla promozione in Serie A.

13.37 Siamo al Castellani per raccontarvi Empoli-Sassuolo, gara della seconda giornata di ritorno. Dionisi si affida allo stesso undici che ha pareggiato con il Genoa tre giorni fa: in panchina tornano però due big come Frattesi e Scamacca.

Tabellino Empoli-Sassuolo

EMPOLI-SASSUOLO 1-2

Reti: 13′ rig. Berardi (S), 16′ Henderson (E), 24′ Raspadori (S)

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami, Di Francesco (30′ Cutrone); Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Mancuso, La Mantia, Fiamozzi, Damiani, Asllani, Tonelli, Ricci, Rizza, Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Frattesi, Muldur, Mata, Aucelli, Tressoldi, Abubakar, Mata.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Volpi di Arezzo.

Assistenti: Sig. Lo Cicero di Brescia e Sig. Gualtieri di Asti.

IV Uomo: Sig. Prontera di Bologna.

VAR: Sig. Valeri di Roma 2 e Sig. Mastrodonato di Molfetta.

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Formazioni ufficiali Empoli-Sassuolo

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel.

Probabili formazioni Empoli-Sassuolo

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

A disposizione: Ujkani, S. Romagnoli, Viti, Fiamozzi, Stulac, Asllani, Cutrone, Mancuso, La Mantia.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Ballottaggi: Tonelli-Romagnoli 55%-45%, Di Francesco-Cutrone 55%-45%.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Harroui, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Toljan, Tressoldi, Chiriches, Aucelli, Frattesi, Abubakar, Defrel, Mata.

Allenatore: Alessio Dionisi

Ballottaggi: Muldur-Toljan 55%-45%, Ayhan-Chiriches 55%-45%, Scamacca-Defrel 60%-50%, Harroui-Frattesi 50%-50%.

L’arbitro

Sarà il Sig. Manuel Volpi, della sezione AIA di Arezzo, l’arbitro di Empoli-Sassuolo, gara in programma domenica 9 gennaio alle ore 12.30 al “Castellani” di Empoli e valevole per la 21esima giornata di Serie A. A coadiuvarlo ci saranno il Sig. Alessandro Lo Cicero di Brescia e il Sig. Claudio Gualtieri di Asti. Il IV uomo sarà il Sig. Alessandro Prontera di Bologna. Al VAR ci sarà il Sig. Paolo Valeri di Roma 2, coadiuvato dal Sig. Vito Mastrodonato di Molfetta.

I precedenti tra Empoli e Sassuolo

Empoli e Sassuolo contano una serie di 19 precedenti tra Serie A e Serie B. Il Sassuolo ha vinto in un totale di 10 occasioni, mentre i toscani l’hanno spuntata in 6 occasioni. Solo tre i pareggi, tutti in serie B. Il Sassuolo non batte gli azzurri dal 21 settembre 2018 (Sassuolo-Empoli 3-1). Inoltre, gli azzurri fanno gol contro gli emiliani da 4 incontri consecutivi.

Nelle ultime 6 vittorie ottenute contro l’Empoli, i neroverdi hanno sempre segnato 3 gol.

Al Castellani, il bilancio sorride invece all’Empoli, che conta 4 vittorie a fronte di 3 sconfitte e 2 pareggi.

Ecco gli highlights di quella partita:

Empoli-Sassuolo in tv

Empoli-Sassuolo sarà trasmessa in tv in esclusiva su DAZN. La sfida sarà visibile anche all’interno dei locali pubblici, come bar e pizzerie, su Sky Sport Bar.

La telecronaca della gara sarà affidata a Federico Zanon, con l’ex attaccante Fabio Bazzani nel ruolo di commentatore tecnico.