DIRETTA Cagliari-Sassuolo: 0-1, neroverdi avanti con Caputo

Buonasera tifosi neroverdi e benvenuti sulla diretta di Cagliari-Sassuolo, 34^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 19.30 alla Sardegna Arena di Cagliari. CanaleSassuolo.it vi racconterà in questa pagina la diretta LIVE di Cagliari-Sassuolo. Seguitela con noi, al termine della gara, le pagelle e le interviste. Forza Sasol!

La cronaca di CAGLIARI-SASSUOLO

0 – 1

20:20 – Sassuolo avanti a Cagliari e vantaggio meritato per i neroverdi che non hanno mai subito gli attacchi dei rossoblù di Zenga.

45’+2 – Finisci qui il primo tempo alla Sardegna Arena tra Cagliari e Sassuolo. Buon primo tempo dei neroverdi che chiudono in vantaggio con la rete di Ciccio Caputo.

45’+1 – Destri di Djuricic dal limite, Carboni respinge.

45′ – Saranno 2 i minuti di recupero.

42′ – Continua il possesso palla dei giocatori di De Zerbi.

30′ – Ammonito Faragò per il Cagliari.

26′ – Cooling break alla Sardegna Arena.

23′ – Cartellino giallo per Carboni: intervento duro su Haraslin.

13′ – Sinistro dal limite di Haraslin, Cragno blocca a terra il tiro centrale.

12′ – GOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!! Sassuolo in vantaggio! Colpo di testa di Caputo dal cross da calcio d’angolo di Boga e palla che termina alle spalle di Cragno. Sono 18 le reti in campionato per l’attaccante neroverde.

11′ – Possesso palla del Sassuolo, Cagliari chiuso nella sua metà campo.

6′ – Haraslin prova la conclusione da posizione defilata sulla destra, Cragno blocca senza problemi.

19:31 – E’ iniziata Cagliari-Sassuolo!

19:28 – Ingresso in campo di Cagliari e Sassuolo. Tra poco si comincia!

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, Joao Pedro.

A disposizione: Ciocci, Rafael, Klavan, Lykogiannis, Porru, Walukiewicz, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Ragatzu, Simeone.

Allenatore: Walter Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traorè; Haraslin, Caputo, Boga.

A disposizione: Consigli, Russo, Peluso, Chiriches, Magnani, Piccinini, Kyriakopoulos, Ghion, Manzari, Mercati, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi

#ForzaSasol 💪🖤💚 pic.twitter.com/3ezEQap2Gh

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 18, 2020

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Klavan, Ceppitelli; Mattiello, Nandez, Rog, Birsa, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Rafael, Pisacane, Walukiewicz, Faragò, Pereiro, Paloschi, Ragatzu.

Allenatore: Walter Zenga.

Indisponibili: Ionita (squalifica); Nainggolan, Oliva, Pavoletti, Pellegrini (infortunio).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Traorè, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Russo, Chiriches, Marlon, Peluso, Piccinini, Rogerio, Ghion, Mercati, Manzari, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Ballottaggi: Consigli-Pegolo 55%-45%, Magnani-Marlon-Chiriches 35%-35%-30% (per una maglia), Traorè-Haraslin-Ghion 40%-40%-20% (per due maglie), Caputo-Raspadori 60%-40%.

Indisponibili: Berardi, Bourabia, Magnanelli (squalifica), Defrel, Obiang, Romagna, Toljan (infortunio).

L’arbitro di Cagliari-Sassuolo

Sarà il Sig. Giovanni Ayroldi della sezione AIA di Molfetta il fischietto di Cagliari-Sassuolo, match della 34esima giornata di Serie A, in programma domani, sabato 18 luglio alle ore 19.30, alla Sardegna Arena di Cagliari. Sono stati designati, in qualità di Assistenti Arbitrali, il Sig. Filippo Valeriani di Ravenna e il Sig. Luigi Rossi di Rovigo. Quarto Ufficiale il Sig. Luca Massimi di Termoli. L’Arbitro VAR sarà il Sig. Federico La Penna di Roma 1, Assistente VAR il Sig. Mauro Vivenzi di Brescia.

Cagliari-Sassuolo, statistiche allenatori

Roberto De Zerbi e Walter Zenga si sono incontrati solo una volta, in Benevento-Crotone 3-2 del 18 febbario 2018, dando la palma di vincitore all’attuale tecnico del Sassuolo.

6 volte invece De Zerbi ha incontrato il Cagliari, con un risultato di una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Nei suoi due precedenti contro il Sassuolo, invece, Zenga ha messo a ruolino una vittoria e una sconfitta.

Per altre statistiche sulla gara leggi il focus on Cagliari-Sassuolo.