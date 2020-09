Buonasera tifosi neroverdi e benvenuti sulla diretta dell’amichevole Sassuolo-Pisa, primo test precampionato del Sassuolo di mister Roberto De Zerbi in programma questa sera dalle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un inviato di CanaleSassuolo.it è al Mapei Stadium e vi racconterà in questa pagina la diretta LIVE di Sassuolo-Pisa. Forza Sasol!

Cronaca Sassuolo Bianco – Pisa 0-0

21′ Prova a ripartire Mercati, ma viene atterrato dai difensori del Pisa.

19′ Cambio anche per il Pisa: Sibilli al posto di Vido

19′ Cambio per il Sassuolo, esce Manzari, dentro Mercati

15′ Gol annullato a Raspadori, l’attaccante era in posizione di fuorigioco.

10′ De Zerbi si sbraccia dalla panchina, il mister non sembra soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori.

6′ Il Pisa prova la ripartenza, Manzari è attento e blocca tutto.

3′ Sassuolo vicinissimo al gol con Raspadori, palla di poco a lato.

1′ FISCHIO D’INIZIO

Le formazioni ufficiali di Sassuolo Bianco – Pisa

Sassuolo Bianco: Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Marlon, Obiang; Traore, Defrel, Manzari; Raspadori

Pisa: PISA: Loria; Birindelli, Belli, Siega, Minesso, Marin, Vido, Varnier, Gucher, Marconi, Benedetti.

Cronaca Sassuolo Neroverde – Sassuolo Bianco 0-1

35′ FINISCE QUI, 1-0 per il Sassuolo Bianco, gol di Manzari al minuto 22. A breve la sfida tra Sassuolo Bianco e Pisa.

30′ Brutto retropassaggio di Berardi verso Consigli, il portiere costretto agli straordinari per liberare.

23′ Bellla partita di Djuricic che riesce sempre a smarcarsi dai difensori.

22′ GOOOOL PER IL SASSUOLO BIANCO, a segno Manzari su assist di Defrel, primo gol in neroverde per il classe 2000.

15′ Conclusione potente di Kyriakopoulos, Pegolo in tuffo para.

14′ Atterraro Djuricic in area, il calciatore chiede il calcio di rigore, ma l’arbitro lascia giocare.

9′ Conclusione di Berardi, il sinistro a giro finisce però a lato.

5′ Gara molto più vivace rispetto al primo match contro il Pisa, un paio di occasioni da entrambe le parti, ma risultato ancora sullo 0-0. Da segnalare un bel colpo di testa di Ferrari.

1′ FISCHIO D’INIZIO

La sfida tra Sassuolo Neroverde vs Sassuolo Bianco avrà una durata di 35′.

Le formazioni di Sassuolo Neroverde – Sassuolo Bianco

Sassuolo Neroverde: Consigli, Peluso, Chiriches, Kyriakopoulos, Ghion, Bourabia, Haraslin, Toljan, Djuricic, Berardi, Caputo

Sassuolo Bianco: Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Marlon, Obiang; Traore, Defrel, Manzari; Raspadori

La cronaca di Sassuolo Neroverde – Pisa 1-0

47′ FINE PARTITA. L’arbitro dice che può bastare, il Sassuolo Neroverde si aggiudica questa prima partita grazie al gol di Djuricic, a breve inizierà la partita tra Sassuolo Neroverde e Sassuolo Bianco.

47′ Ci prova il Pisa con un tiro di Vido, palla respinta dalla difesa neroverde.

45′ Sassuolo ancora pericoloso, Siega libera a fatica su Caputo, sesto calcio d’angolo per il Sassuolo.

43′ Ci prova Caputo di potenza dal limite dell’area, palla ribattuta.

41′ Punizione dalla distanza per il Pisa, Lisi mette la palla in area ma c’è un fallo in attacco.

37′ GOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOL SASSUOLO, Djuricic segna il gol del 1-0, difesa schierata del Pisa, Djuricic riceve la palla e insacca alle spalle di Perilli. Complice un errore di Pisano nel disimpegno. Assist di Berardi.

31′ Pisa vicinissimo al gol con Vido, la conclusione troppo angolata finisce a lato.

29′ Contropiede Pisa, una buona occasione sfumata grazie all’intervento di Chiriches.

27′ Si riprende con un calcio d’angolo a favore del Sassuolo.

25′ Cooling break al Mapei Stadium

25′ Tiro a giro di Haraslin in area di rigore, conclusione murata dai difensori del Pisa.

24′ Tiro da fuori area di Ghion, palla a lato.

20′ Retropassaggio rischioso di Ghion verso Consigli, il portiere neroverde riesce a disfarsi della palla con qualche difficoltà.

15′ Occasione per il Pisa che trova coraggio e prova a bucare la retorguardia neroverde, Chiriches intercetta e libera l’area.

12′ Traversa di Haraslin

11′ Il Pisa si affaccia nell’area di Consigli, Marconi prova la conclusione ma la palla finisce abbondantemente fuori.

8′ Ritmi bassi, si gioca prevalentemente nella metà campo del Pisa.

5′ Angolo per il Sassuolo, ci prova Kyriakopoulos dalla distanza, palla deviata sarà ancora angolo.

4′ Ci prova Djuricic, tiro centrale, Perilli blocca senza problemi.

1′ Sassuolo in campo con il 4-2-3-1 con Bourabia e Ghion davanti alla difesa. Pisa con il 4-4-2

18.03 – FISCHIO D’INIZIO

Le formazioni ufficiali di Sassuolo Neroverde-Pisa

Sassuolo Neroverde: Consigli, Peluso, Chiriches, Kyriakopoulos, Ghion, Bourabia, Haraslin, Toljan, Djuricic, Berardi, Caputo

A disposizione: Turati, Marlon, Ayhan, Rogerio, Obiang, Muldur, Raspadori, Manzari, Traorè, Ferrari, Tripaldelli, Piccinini, Mercati, Defrel.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Pisa: Perilli, Pisano, Siega, Caracciolo, Soddimo, Meroni, Marin, Vido, Lisi, Gucher, Marconi

A disposizione: Kucich, Loria, Birindelli, Belli, Pompetti, Minesso, Sibilli, Varnier, Masetti, Alberti, Benedetti, Fischer

Allenatore: Luca D’Angelo

Focus on Sassuolo-Pisa

Quella di oggi non sarà una semplice amichevole, ma sarà un vero e proprio triangolare. Le partite avranno la durata di 45 minuti ciascuna secondo il seguente programma:

ore 18 Sassuolo Verde – Pisa

ore 19 Sassuolo Nero – Sassuolo Verde

ore 20 Pisa – Sassuolo Nero

Nelle file del Pisa militano molti giocatori legati al Sassuolo: il centrocampista rumeno Marius Marin, vincitore della Viareggio Cup con la Primavera; il difensore centrale Andrea Meroni, in prestito proprio dal Sassuolo; la leggenda neroverde Gaetano Masucci e il giovane Elia Giani, nel 2018/2019 in Primavera.