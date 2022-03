Dionisi verso Lazio-Sassuolo: “Puntiamo a confermarci. Berardi? Va elogiato”

Sabato alle ore 18.00 torna la Serie A: la 31^ giornata propone Lazio-Sassuolo, gara delicata ma potenzialmente importantissima per tenere accese le speranze neroverdi di costruire qualcosa di importante in questi ultimi match.

Mister Dionisi ha aperto la conferenza stampa pre-partita con un plauso all’under 18: “Vorrei citare e rendere merito al Sassuolo per la vittoria del Trofeo di Viareggio: complimenti a Palmieri, Cascione e a tutto lo staff. Si tratta di un traguardo importante per tutta la società”.

L’analisi pre-gara è densa di indicazioni: “Venendo alla Lazio, la gara di sabato non sarà facile. Hanno tutti i migliori interpreti a disposizione, forse mancheranno Pedro e Luiz Felipe. Ci saranno alcuni che all’andata non ci hanno sfidato: arrivano dal derby perso e vorranno riscattarsi, senza pensare all’incognita del dopo-sosta. Dovremo dimostrare di voler ripartire da dove abbiamo concluso. Domani sarà un allenamento importante, solo oggi eravamo tutti insieme. Chi è rimasto qui ha potuto prepararsi meglio, chi è stato in Nazionale ha avuto il suo impatto sulla condizione e può essere tornato più o meno carico. Per quanto riguarda Berardi, oggi si è allenato a parte e domani valuterò la sua situazione. Il finale di stagione è sempre particolare, sappiamo che le gare che affronteremo saranno importanti. La Lazio è sicuramente più forte di noi ma lato Sassuolo dobbiamo fare più punti possibili e migliorare quanto fatto nel girone di andata. Attaccano velocemente e su riconquista della palla, è davvero difficile limitarli e ha aggiunto qualità nel gioco. Noi dobbiamo puntare a confermarci, il sistema di gioco dovrà essere deciso sulla base di chi avremo realmente a disposizione”.

“I nostri giocatori devono avere possibilità di crescita a lungo termine, non parlo solo di Raspadori e Scamacca nel contesto della Nazionale” prosegue Dionisi “Tutti hanno grandi aspettative su Berardi, gran parte delle occasioni della gara di martedì sono state create da lui: il nostro giocatore va elogiato, in una gara secca possono accadere tante cose e lui rimane di assoluto livello. Si tratta del terzo giocatore che a 27 anni ha raggiunto i 100 gol in Serie A: bisognerebbe fare valutazioni anche diverse prima di dare giudizi”.

Infine, un cenno ad una soddisfazione personale: “Ho ricevuto la Panchina d’Argento e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di ottenere questo premio, che dovrebbe essere dato a tutta la squadra e lo staff. Ringrazio i colleghi e spero di onorare questa possibilità”.