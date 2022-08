CS – Primavera, Bigica dopo Sassuolo-Juventus 1-1: “Contento della prestazione, questa squadra è formata da un buon mix di calciatori”

La stagione del Sassuolo Primavera si è aperta con un pareggio casalingo contro la Juventus. Allo stadio Ricci di Sassuolo, a passare in vantaggio sono i bianconeri con Mbangula, ma la rete di Bruno nella ripresa fissa il risultato sul pareggio (clicca qui per rileggere la cronaca della partita). Al termine della partita, mister Emiliano Bigica ha parlato in esclusiva ai microfoni di Canale Sassuolo.

Sulla partita: “Di fronte avevamo una signora squadra, che sa sia palleggiare che verticalizzare in maniera improvvisa con ripartenze micidiali. I ragazzi hanno fatto la partita che avevo chiesto: di grande aggressione e grande coraggio. Abbiamo avuto le nostre buone occasioni per andare in vantaggio. Non mi è piaciuta solamente la gestione della superiorità numerica, dove potevamo cercare di andare di più sugli esterni perché la Juventus chiudeva gran parte delle linee di passaggio, e la gestione di qualche palla dove abbiamo rischiato dando loro l’opportunità di ripartire. Non sono d’accordo per l’espulsione di Zacchi perché è stato espulso non per fallo da ultimo uomo ma per fallo violento: mi è sembrata una decisione esagerata”.

I ritmi alti agevolati dal caldo e le prossime gare in orari meno consoni: “Siamo dipendenti dalle televisioni. Oggi c’è stata una bella cornice di pubblico, è stata una bella serata. La gente che è venuta al Ricci si è divertita a vedere due squadre che si sono affrontate a viso aperto fino all’ultimo secondo. Vedremo quale sarà il meteo delle prossime partita: ad agosto ci sta beccare la giornata calda o l’aria più fresca. Avevo un po’ di tensione perché volevo capire a che punto fossimo, nonostante un precampionato fatto bene. I ragazzi hanno fatto una bella partita”.

La nuova rosa e il ritiro: “Il ritiro ci è stato utile per conoscerci il più possibile, e ringrazio ancora una volta il direttore Palmieri e la società. La squadra è rinnovata per gran parte dei suoi effettivi, c’è sempre un pochino di adattamento a quello che chiedo. Devo dire che è una buona squadra: ci sono giocatori di talento, giocatori che danno del tu alla palla. E’ una squadra che ha un buon mix: ovviamente, se sono qui a fare il campionato di fare il campionato Primavera 1 con il Sassuolo è perché sono ragazzi che possono arrivare più in alto possibile. Lo scalino è sempre quello mentale: devono capire che hanno tra le mani qualcosa da sfruttare o buttar via”.

Su Casolari: “Federico è il capitano, Pieragnolo il vice. E’ un ragazzo che l’anno scorso ha avuto il giusto spazio, ma perché era quello che io vedevo e lui mi faceva vedere in allenamento. Adesso lo vedo più maturo, ho voluto responsabilizzarlo apposta. Parliamo di un ragazzo che, come i suoi compagni, sa giocare a calcio. Dipende da lui”.