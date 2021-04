CIES: Sassuolo quinto in Serie A per minutaggio di giocatori Under 21

Il CIES, osservatorio del calcio internazionale con sede in Svizzera, ha pubblicato la classifica delle squadre con maggior minutaggio riservato ai giocatori Under 21. La graduatoria, aggiornata al 6 aprile, prende dunque in considerazione i giocatori classe 1999 o più giovani, ma solo in caso questi non abbiano già compiuto 21 anni: ad esempio, il minutaggio di Giacomo Raspadori (classe 2000) è stato conteggiato soltanto fino al 18 febbraio, data di compleanno del nostro centravanti col numero 18. Stesso discorso dicasi per Hamed Junior Traorè, nato il 16 febbraio 2000.

Il Sassuolo si posiziona al quinto posto in Italia per impiego percentuale di Under 21 in campionato con il 5.8%, alle spalle di Verona (11.7%), Cagliari (11.3%), Milan (7.8%) e Bologna (7.2%). In Europa la regina è il Nordsjaelland con un incredibile 48.9%, mentre tra i cinque migliori campionati europei è primo il Borussia Dortmund con il 28.5%: in ambito continentale, i neroverdi si posizionano al 38esimo posto. Di seguito, la classifica dei club di Serie A per minutaggio di Under 21 e l’età media di ciascuna squadra.

CIES Under 21 Serie A: percentuale minutaggio ed età media

Hellas Verona: 11,7% (26.2 anni)

Cagliari: 11,3% (26.5 anni)

Milan: 7,8% (24.6 anni)

Bologna: 7,2% (27.0 anni)

Sassuolo: 5,8% (26.7 anni)

Juventus: 5,7% (27.3 anni)

Torino: 5,2% (27.1 anni)

Sampdoria: 5,2% (28.1 anni)

Spezia: 4,4% (25.5 anni)

Fiorentina: 4,4% (27.1 anni)

Parma: 3,9% (28.0 anni)

Roma: 3,2% (27.1 anni)

Genoa: 3,1% (28.3 anni)

Atalanta: 1,4% (27.5 anni)

Benevento: 0,9% (28.8 anni)

Udinese: 0,5% (27.7 anni)

Crotone: 0.1% (27.9 anni)

Napoli: 0,1% (27.4 anni)

Inter: 0,0% (28.6 anni)

Lazio: 0,0% (29.4 anni)