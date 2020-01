Calciomercato Sassuolo: ufficiale il passaggio di Sernicola all’Ascoli

Il trasferimento di Leonardo Sernicola dalla Virtus Entella all’Ascoli era ufficioso già da qualche giorno, ma ancora mancava la conferma da parte delle due società: oggi pomeriggio è arrivata quella della società picena, che annuncia l’innesto di Sernicola in prestito secco fino a giugno. Il terzino laziale è reduce da una esperienza non indimenticabile in Liguria: solo cinque le presenze in Serie B, impreziosite però da un gol nella casa della capolista Benevento. Sernicola raggiunge così Gianluca Scamacca nelle Marche e saluta Marco Sala, la cui proficua esperienza con l’Entella è destinata a proseguire. Questo il comunicato dell’Ascoli:

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Sassuolo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Leonardo Sernicola.

Nato il 30 luglio 1997 a Civita Castellana, Sernicola è un difensore dotato di grande duttilità, avendo ricoperto tutti i ruoli del pacchetto arretrato. E’ reduce dall’esperienza con l’Entella, squadra con la quale ha collezionato 6 presenze e un gol. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, ha maturato esperienze con le maglie di Fondi e Matera in Serie C, Sassuolo in Serie A con esordio a maggio scorso nel match contro l’Atalanta.

Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Leonardo Sernicola.

