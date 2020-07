Calciomercato Sassuolo: rinnovato il prestito di Gravillon, Sernicola e Scamacca

L’Ascoli Calcio ha pubblicato il tabellone relativo alle estensioni dei contratti in scadenza il 30 giugno, sia per quanto riguarda i giocatori di proprietà sia quelli in prestito. Tra questi, vi sono anche tre calciatori del Sassuolo: Andreaw Gravillon, Leonardo Sernicola e Gianluca Scamacca. I tre rimarranno nelle Marche fino al 31 agosto prossimo e cercheranno di traghettare la società bianconera ad una salvezza difficile: la squadra è reduce dal terzo cambio di allenatore ed è in piena zona playout con 33 punti.

