Calciomercato Sassuolo: Raul Steau raggiunge Satalino al Monopoli

Raul Steau, centrocampista rumeno classe 2001, è stato ceduto in Serie C al Monopoli: si tratta della prima esperienza tra i grandi per il giocatore arrivato in neroverde dal Viitorul nel gennaio 2019. Steau, che ha all’attivo alcune convocazioni con la Romania Under 17, rimarrà in prestito in Puglia fino a fine stagione: questo è il comunicato diffuso dal Monopoli (che ha preso anche il portiere Satalino):

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Steau.

Il centrocampista rumeno classe 2001, ha disputato 13 presenze con la Primavera del Sassuolo ed in questa stagione vanta anche una convocazione in Serie A nella partita contro il Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Monopoli 1966 (@monopolicalcio)