Calciomercato Sassuolo: Manzari alla Carrarese, la cessione è già ufficiale

Un trasferimento lampo, quello di Giacomo Manzari alla Carrarese: la società toscana ha già ufficializzato l’acquisto in prestito dell’esterno barese classe 2000, professionista dal 2018. Niente conferma in prima squadra, dunque, per Manzari, che aveva anche segnato il gol decisivo nella partitella in famiglia del triangolare a cui ha partecipato anche il Pisa.

Nel biennio con la Primavera del Sassuolo, Giacomo ha giocato 35 volte segnando 11 gol, nonostante un lungo infortunio e la sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria ne abbiano inficiato di molto il rendimento. Di seguito, il comunicato del club apuano e le prime parole di Manzari come giocatore della Carrarese, raccolte dall’ufficio stampa della società.

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver concluso l’acquisizione temporanea dalla società U.S.Sassuolo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Manzari, classe 2000.

L’attaccante esterno barese rappresenta uno dei piu’ fulgidi talenti della “cantera” neroverde ed è stato grande protagonista nella scorsa stagione di Primavera 1. Il mancino di Giacomo Manzari si esibisce con traiettorie arcuate e colpi di classe, soprattutto stazionando sulla fascia destra avanzata del campo.

“L’opportunità di indossare la maglia azzurra è una di quelle da non lasciarsi sfuggire perché, oltre ad imparare ritmi e tattica del calcio professionistico, mi dà la possibilità di vincere.

La filosofia che segue Mister Baldini spingerà tutti noi a dare qualcosa in più.

Si giocherà tanto e spesso e voglio essere pronto a giocarmi le opportunità che mi verranno concesse.

La mia prima esperienza nel professionismo voglio che sia indimenticabile.

Le mie caratteristiche sono quelle del calciatore di fascia, rapido e tecnico, mi piace giocare a piede invertito per provare la conclusione in porta, essendo mancino a destra posso provare la via del goal oltre che l’assist”.