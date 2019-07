Calciomercato Sassuolo: la Lazio vuole Boateng e Bourabia

Nuova possibile destinazione per Kevin-Prince Boateng: secondo Il Corriere dello Sport, il ghanese sarebbe finito nel mirino della Lazio. Dopo l’opzione Eintracht, ben vista dal Boa ma meno dalla moglie Melissa Satta, e Fiorentina, sempre viva, anche la società biancoceleste sta facendo un sondaggio per l’attaccante in uscita dal Sassuolo. Ma Boateng non è l’unico profilo che interessa alla Lazio: piace anche Mehdi Bourabia, centrocampista che ha collezionato 32 presenze alla sua prima stagione in Italia. Cercato da mister De Zerbi in persona, potrebbe risentire della folta concorrenza a centrocampo, ma difficilmente il mister bresciano lo lascerà partire.

