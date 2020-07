Calciomercato Sassuolo: il Monza e il Bari su Leonardo Sernicola

Non era iniziata nel migliore dei modi, la prima stagione in prestito per Leonardo Sernicola: in estate, l’esterno di Civita Castellana era andato alla Virtus Entella ma, complice anche l’exploit di Marco Sala, nel girone di andata è riuscito a giocare solo cinque partite, delle quali solo due da titolare. A gennaio, la decisione di cambiare aria: Sernicola ha scelto l’Ascoli, invischiato nella lotta per non retrocedere. Nelle Marche, grazie anche alla fiducia del nuovo tecnico Davide Dionigi, il classe 1997 è esploso come esterno sinistro nel 3-4-1-2 contribuendo, insieme agli altri due neroverdi Andreaw Gravillon e Gianluca Scamacca, a portare l’Ascoli fuori dalla zona playout.

Il futuro di Leonardo, tuttavia, è già ad un bivio: come riporta TuttoMercatoWeb, il neopromosso Monza di Berlusconi ci sta facendo un pensierino per la prossima stagione, così come il Bari, che tuttavia dovrà vincere la finale playoff di domani contro la Reggiana al Mapei Stadium prima di ritornare in Serie B. A fine stagione, Sernicola tornerà al Sassuolo e deciderà insieme alla società la scelta migliore per il proprio futuro.

