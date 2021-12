Calciomercato Sassuolo: il Cagliari è in pole per Goldaniga

Il futuro di Edoardo Goldaniga sarà ancora lontano dal Sassuolo. Infatti, secondo quanto riporta TuttoCagliari.net, il club isolano è in pole per l’acquisto del centrale nato a Milano che nel mercato di gennaio lascerà il Sassuolo. I neroverdi accoglieranno Ruan Tressoldi, acquistato dal Gremio in estate, e lasceranno partire Goldaniga. Da un rossoblu all’altro: dopo il Genoa, Goldaniga è in procinto di abbracciare la Sardegna.

