Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Empoli: il centrocampista classe 1999, appena tornato dal Mondiale Under 20 in Polonia, andrà in prestito in Toscana e avrà come allenatore Cristian Bucchi, che lo ha già avuto al Sassuolo.

