Calciomercato Sassuolo: fatta per Artioli al Grosseto, il ds Giammarioli conferma

Federico Artioli può essere considerato un nuovo giocatore del Grosseto: la società toscana ha battuto in volata la concorrenza e si è accaparrata l’ex capitano del Sassuolo Primavera con la formula del prestito. A dare la conferma dell’imminente trasferimento è il ds del Grosseto Stefano Giammarioli ai microfoni di grossetosport.com: “Artioli non era nemmeno sul mercato, siamo riusciti a convincerlo grazie agli ottimi rapporti con il Sassuolo e con l’agente Tullio Tinti: il ragazzo ha sposato appieno il nostro progetto. Sentirgli dire “Voglio il Grosseto” è motivo di soddisfazione per tutti, la nostra società è ben vista perché crede nei giovani”. Artioli raggiungerà la Toscana già domani, dopo l’amichevole di stasera con il Parma con il seguente rientro in gruppo dei nazionali italiani.

Unisciti al canale Telegram di CS!