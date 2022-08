Calciomercato Sassuolo: doppia cessione ufficiale tra i 2004

Il Responsabile del Settore Giovanile Francesco Palmieri ed i suoi collaboratori stanno a poco a poco risolvendo il puzzle del Calciomercato estivo delle giovanili: sono ufficiali infatti altre due cessioni riguardanti l’annata 2004. Parliamo di Filippo Pizzolato e di Michele Quarta: il primo, portiere di ruolo, è un nuovo giocatore della Prodeco Calcio Montebelluna. Pizzolato resta dunque in Serie D veneta dopo l’esperienza allo Spinea e torna nella società da cui il Sassuolo lo prelevò nel 2018 per rinforzare l’allora Under 15 di Papalato. Il club neroverde resta proprietario del cartellino.

Cessione a titolo definitivo, invece, per Michele Quarta: terzino sinistro, ha giocato soltanto una stagione a Sassuolo, nel 2018/2019. Da allora, Quarta è tornato in Puglia per vestire le maglie di Lecce e Virtus Francavilla: è proprio la società biancazzurra ad essersi aggiudicata per intero il suo cartellino. Non sarà più suo compagno di squadra Exaucé Salvemini, che è andato in prestito al Città di Castello.

