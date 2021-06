Calciomercato Sassuolo: dalla Puglia arriva Sibilano per l’Under 15

Il Sassuolo Under 15 che verrà può già contare su un innesto: secondo quanto riportato da TuttoCalcioGiovanile (e come possiamo confermare), il club emiliano ha chiuso l’acquisto di Alessio Sibilano, difensore centrale classe 2007 proveniente dall’ASD Levante Azzurro, scuola calcio élite di Bari. Non si tratta del primo arrivo in neroverde dal Levante Azzurro: la scorsa estate, infatti, è approdato in Emilia l’esterno classe 2006 Alessandro Cardascio, ora nell’Under 15 di Gilioli.

La famiglia Sibilano vive di calcio: Alessio è infatti figlio di Lorenzo, calciatore che ha militato tra le altre nel Bari e nel Verona, ed attuale vice storico dell’allenatore senese Davide Dionigi. Il fratello Christian, di due anni più grande, è invece portiere nelle giovanili del Bari. Alessio Sibilano rinforzerà dunque dalla prossima stagione la rosa dei 2007, che giocherà domani contro il Carpi per guadagnarsi l’accesso alla finale regionale.