Gian Piero Ventura vuole Cristian Dell’Orco: secondo quanto riporta salernogranata.it, l’ex allenatore della Nazionale avrebbe intenzione di portare in Campania il difensore classe 1994 di proprietà del Sassuolo, sul quale c’è anche l’interesse dell’Empoli. Dell’Orco può giocare benissimo nel modulo a tre di Ventura, sia come terzo di sinistra in difesa sia come esterno di centrocampo.

Leggi anche > ESCLUSIVA CS – CALCIOMERCATO SASSUOLO, CAMPANI IN PRESTITO IN SERIE C