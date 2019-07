Calciomercato Sassuolo: possibile un ritorno all’Empoli per Dell’Orco

Cristian Dell’Orco potrebbe tornare all’Empoli: secondo quanto riporta PianetaEmpoli, la società azzurra sarebbe tornata a parlare con il Sassuolo per riavere indietro il terzino ex Novara e Parma. I due club potrebbero dunque chiudere l’ennesimo affare dopo quelli che hanno visto Davide Frattesi e Filippo Bandinelli approdare in Toscana e Francesco Caputo e Junior Traorè trasferirsi in Emilia. Dell’Orco si sta allenando al Mapei Football Center per via della mancata convocazione da parte di mister De Zerbi per il ritiro a Vipiteno.

Leggi anche > CALCIOMERCATO SASSUOLO: CAMINATI ANDRA’ ALL’ARCETANA