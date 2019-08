Calciomercato Sassuolo: Adjapong piace all’Empoli, si sonda Muldur

Il sassolese doc Claud Adjapong potrebbe non vestire il neroverde nella prossima stagione. L’Empoli di mister Cristian Bucchi sta infatti da qualche giorno alzando le pressioni sugli uomini mercato del Sassuolo per assicurarsi le prestazioni dell’eclettico giocatore della Nazionale Under 21.

Con la partenza di Lirola e l’arrivo di Toljan, per Claud parrebbe profilarsi una nuova stagione da seconda linea. La volontà di vedere il campo con continuità potrebbe dunque portarlo ad accettare la serie cadetta.

In caso di partenza dell’attuale numero 12 del Sassuolo si sta sondando la pista che porta al turco Mert Muldur, in forza al Rapid Vienna. Terzino destro classe ’99, il giocatore rappresenta un profilo promettente ma che, se ingaggiato, farebbe perdere un altro tassello di italianità al Sassuolo.

Anche la Lazio ha chiesto nei giorni scorsi informazioni sul giocatore, che appare sempre più vicino a giocare in Serie A.

Leggi anche > CALCIOMERCATO SASSUOLO: REBUS DIFENSORE CENTRALE